Do berlínského zastupitelstva se dostanou také Zelení s odhadovanými 16,5 procenta a Levice, která by měla dostat o procento méně. Úspěch by měla slavit ještě Svobodná demokratická strana (FDP), která by se díky 6,5 procenta měla do zastupitelstva vrátit. Odejdou z něj naopak Piráti, kteří propadli a dostali podle odhadů jen kolem 1,5 procenta.

Pokud se odhady potvrdí, bude ve své funkci moci pokračovat současný primátor Michael Müller ze sociální demokracie. Očekává se, že novou koalici v německém hlavním městě, které je zároveň jednou ze 16 spolkových zemí, vytvoří se Zelenými a Levicí.

I když sociální a křesťanští demokraté, kteří vládnou i na spolkové úrovni, skončí na prvních dvou místech, příliš důvodů k radosti nemají. Pro CDU by bylo 18 procent zatím vůbec nejhorším výsledem v Berlíně a pokračováním neúspěšného trendu z letošních zemských voleb. Pro SPD by 23 procent znamenalo dosud druhý nejhorší výsledek v německé metropoli. Obě oproti volbám v roce 2011 ztratí kolem pěti procent hlasů.

Výsledek hlasování může naopak slavit Levice, která by mohla posílit o zhruba čtyři procenta oproti minulým volbám, a FDP, jež by měla získat téměř o pět procent více. U postkomunistické Levice je zajímavé to, že dodnes boduje výrazně více u voličů z bývalého východního Berlína.

U těch se dařilo také Alternativě pro Německo, která do berlínského zastupitelstva vstoupí vůbec poprvé, a bude tak mít zákonodárce už v deseti zemských sněmech nebo zastupitelstvech. Zároveň ale strana ani zdaleka nezopakuje dva týdny starý úspěch z Meklenburska-Předního Pomořanska, kde v zemských volbách získala přes 20 procent hlasů a porazila i CDU. Berlínské voliče, z nichž velká část si zakládá na otevřenosti města, protiimigrantská rétorika AfD zřejmě tolik nezaujala.