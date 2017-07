V pražském Botiči uhynuly desítky ryb, policie čeká na závěry rozboru vody

PRAHA Desítky uhynulých ryb v sobotu u pražského parku Folimanka odstranili hasiči s městskou policií z potoka Botič. Odebrali také vzorek vody k rozboru. Na jeho výsledky čeká policie. Pokud by ryby byly otrávené, věcí by se policisté začali zabývat.

Ryby ale v nynějším horkém počasí mohly uhynout také kvůli nedostatku kyslíku ve vodě, to řekli mluvčí pražských hasičů Martin Kavka a pražské policie Tomáš Hulan. Hasiče o pomoc požádala policie a úředníci pražského magistrátu. „My jsme zajistili vzorek vody a pomohli městské policii, odchytové službě, mrtvé ryby vyndat z potoka,“ uvedl Kavka.



Pražští hasiči zamířili do ulice Sekaninova. V Botiči je hlášen úhyn ryb. Na místě spolupracujeme s PČR a pracovníky životního prostředí. — Hasiči Praha (@HasiciPraha) July 22, 2017

Uhynulých ryb byly řádově desítky, řekl Hulan. „Událost máme zadokumentovanou. Teď čekáme na výsledky rozboru vody ke zjištění toho, co mohlo být příčinou úhynu ryb, a podle toho se bude odvíjet naše další činnost, případná právní kvalifikace,“ doplnil. Pokud by se ukázalo, že ryby uhynuly kvůli chybějícímu kyslíku ve vodě, policie by se věci dál nevěnovala.