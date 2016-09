Na premiéru dorazila kromě režiséra a jediných dosud žijících členů Beatles Ringo Starra a Paula McCartneyho i zpěvačka Madonna.



Ringo Starr a Paul McCartney řekli už dříve britským médiím, že díky filmu se vrátili zpátky do úžasného období beatlemánie a především do doby, kdy používali z dnešního pohledu neuvěřitelně jednoduché zvukové systémy. „Nemohli jste nic slyšet - byl to jen křik a na záznamu pak byl slyšet hlavně ten,“ řekl Ringo, jemuž bylo v létě 76 let.

Madonna na premiéře filmu The Beatles: Eight Days a Week - The Touring Years.

Podle sira Paula je těžké popsat zběsilou dobu, během níž se skupina světově proslavila. „Bylo to úplně bláznivé. Chtěli jsme být slavní. Chtěli jsme hrát dobře,“ řekl čtyřiasedmdesátiletý hudebník televizi Sky News. „Všechno to šílenství okolo křiku a bláznění přišlo ve stejnou dobu jako úspěch, po kterém jsme toužili, takže jsme si nemohli stěžovat,“ dodal. Nakonec se ale podle něj šílenství okolo Beatles vymklo kontrole. „V podstatě nás to donutilo skončit a vrátit se do studia, kde jsme natočili (album) Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band,“ řekl McCartney. Vznik filmu, který se ode dneška promítá také v českých kinech, podpořily podle agentury AP Yoko Ono, vdova po Johnu Lennonovi, a Olivia Harrisonová, vdova po Georgi Harrisonovi.



Unikátní záběry předmětem žaloby

Ve filmu diváci uvidí i restaurované záběry koncertu na newyorském stadionu Shea. Vystoupení bylo největším koncertem Beatles a do té doby největším popovým koncertem kterékoli skupiny všech dob. Paradoxem je, že sama hudba čtyř britských muzikantů nebyla povětšinou vůbec slyšet, protože zanikala v ječení davu 55.000 diváků.

Tyto záběry se však staly předmětem žaloby kvůli porušování autorských práv. Tu v New Yorku podala společnost zastupující zesnulého producenta koncertu Sida Bernsteina na hudební společnost Apple Corps, kterou založili Beatles. Američané tvrdí, že jelikož Bernstein měl na koncertě lví podíl, je jediným vlastníkem záběrů a firma Sid Bernstein Presents nedala k jejich užití svolení.

Pražskou premiéru doprovodí výstava

Při příležitosti české premiéry filmu bude od 15. 9. k vidění v Galerii pražského kina Lucerna komorní výstava plakátů z filmů a koncertů kapely a originální velkoformátové fotografie. Výstava potrvá do 22. 9. 2016.

Týden před premiérou filmu vyšla reedice úspěšné desky z roku 1977, The Beatles: Live At The Hollywood Bowl. Jde o záznam ze tří beznadějně vyprodaných koncertů v losangeleském Hollywood Bowl, které kapela absolvovala v letech 1964 a 1965. Oproti původnímu vydání nabízí titul i čtyři bonusové písně, které budou fanouškům nabídnuty úplně poprvé. CD vychází 9.9., na vinylu 18.11. a bude k dispozici i digitálně.