V části Čech hrozí sněhové jazyky, připadne až patnáct centimetrů sněhu

Na Českomoravské vrchovině, západě Moravy a na horách napadne od úterního rána do středečního rána místy sedm až 15 centimetrů nového sněhu, na ostatním území většinou od jednoho do sedmi centimetrů. „Na Českomoravské vrchovině a na horách na severu a severozápadě se zejména od vyšších poloh budou místy tvořit sněhové jazyky,“ uvedl ČHMÚ.



Výstraha před sněhovými jazyky s nízkým stupněm nebezpečí platí od pondělních18:00 do úterních 15:00 pro místa nad 600 metrů nad mořem v Libereckém a Ústeckém kraji. Na Vysočině a Blanensku je vyhlášena na úterý od 06:00 do 20:00. Před novou sněhovou pokrývkou meteorologové varovali pro Vysočinu, Znojemsko, Brněnsko, Blanensko, Olomoucko a Šumpersko od úterních 06:00 do středečních 06:00.

Ledovka se objeví po dešti se sněhem nebo mrznoucím dešti. Výstraha s vysokým stupněm nebezpečí platí pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Karlovarský, Plzeňský a Ústecký kraj od pondělních 15:00. Od 22:00 by s ledovkou měli počítat obyvatelé Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje a Vysočiny, tam platí nižší riziko jejího vzniku.

V souvislosti s nebezpečím ledovky meteorologové doporučují opatrnost řidičům a chodcům. Při cestování by motoristé měli sledovat dopravní zpravodajství, lidé na horách mají věnovat pozornost informacím Horské služby. Varování před tím, že ledovka může lámat větve nebo stromy a vyloučeny nejsou ani výpadky v dodávce elektřiny, aktualizovaná výstraha ČHMÚ neobsahuje.