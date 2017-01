V Čechách a na Vysočině hrozí počátkem týdne ledovka

Přes Německo se do Česka dostane tlaková níže a spolu s ní bude v pondělí od západu postupovat sněžení, které bude přecházet ve sníh s deštěm nebo mrznoucí déšť s tvorbou ledovky. V severních a východních Čechách bude převažovat sněžení, uvedli meteorologové. Srážky očekávají i v noci na úterý a v úterý přes den, přičemž v západních, středních a jižních Čechách bude převládat sníh s deštěm nebo mrznoucí déšť s tvorbou silné ledovky. V severních a východních Čechách bude sněžit nebo padat sníh s deštěm.



Výstraha před ledovkou s vysokým stupněm nebezpečí tak platí pro Prahu, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský a Ústecký kraj od pondělních 15:00. Od pondělních 18:00 by se silnou ledovkou měli počítat obyvatelé Jihočeského kraje. Pro Pardubický, Královéhradecký, Liberecký kraj a Vysočinu platí nižší riziko vzniku ledovky, a to od pondělních 22:00. Ve všech zmíněných regionech je výstraha v platnosti do úterních 20:00.

V souvislosti s nebezpečím ledovky meteorologové doporučují lidem, aby omezili cestování a při pohybu venku byli opatrní. Navíc je třeba počítat s tím, že ledovka může lámat větve nebo stromy a vyloučeny nejsou ani výpadky v dodávce elektřiny, problémy v energetice a dopravě.