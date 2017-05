Tropické teploty vydrží do úterý, pak se objeví bouřky s krupobitím

V pondělí to sdělil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). „Ze západní do střední Evropy bude postupovat studená fronta. Před ní k nám vrcholí příliv velmi teplého vzduchu od jihozápadu,“ uvedli meteorologové. Současně upozornili na to, že v Česku je i extrémně podprůměrný stav celkového množství ozonu, a tím i vysoký UV index.

Lidé by se měli podle meteorologů tedy snažit předejít přehřátí a dehydrataci organismu tím, že omezí fyzickou zátěž, nebudou pobývat na slunci zejména přes poledne a odpoledne a budou pít neslazené nealkoholické nápoje bez kofeinu. Velmi nebezpečné je nechávat děti i zvířata na přímém slunci, zejména ve stojících autech.

Připravte si ochranné prostředky, varují odborníci

V případě, že se lidé pobytu na slunci nevyhnou, neměli by zapomínat na ochranné prostředky jako krémy s vysokým UV filtrem, sluneční brýle a pokrývku hlavy. Horko může způsobit zdravotní potíže hlavně malým dětem, seniorům a nemocným lidem, varovali odborníci.

V souvislosti s očekávanými bouřkami zmínili možnost ojedinělého zatopení níže položených míst a sklepů a nebezpečí úrazu předměty, které se uvolní ve větru. Hrozí i zásah bleskem.