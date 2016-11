Stropnický tak argumentoval v nedělních Otázkách Václava Moravce, které se týkaly problematiky migrační krize a zájmů Ruska. Stropnický se v debatě střetl s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem.

„Z našeho pohledu není důvod se Ruska obávat. Kdo ve skutečnosti znásilňoval ženy ve Švédsku a Německu? To přece nespáchali Rusové, to páchali konkrétní migranti, kteří tam přišli. Nevidím důvod, proč by Rusko o migrační kirzi stálo,“ řekl Filip. Dodal, že migrační krizi nelze vyřešit přijímáním migrantů, ale jedině ukončením příčiny, tedy konfliktu v Sýrii a Iráku. Ten prý vyřeší buď Ruská federace sama, nebo Vladimir Putin společně s Donaldem Trumpem. Šance na to, že se prezidenti dohodnou, je podle Filipa poměrně vysoká.

Stropnický s názorem, že migrační krize není v ruském zájmu, nesouhlasil. „Jedna věc je nesporná. Ruská federace investuje obrovské částky do desinformační politiky v západní Evropě a jsou pro to naprosto hmatatelné důkazy. Ta propaganda docela zabírá. Jenom na našem území funguje 30 serverů, které šíří ruskou propagandu. Oficiální ruské kruhy reinterpretují rok 1968 a mluví o tom, že Aliance chtěla spáchat ohavný útok na východní blok, že Rusové nás vlastně všechny zachránili. A to je momentálně prezentováno jako oficiální doktrína,“ řekl Stropnický. Stropnický celou věc shrnul s tím, že rozštěpená Evropa pro Rusko představuje velkou výhodu.

Debata se také dotkla Erdoganovy politiky v Turecku a možného vyloučení Turecka ze Severoatlantické aliance. Stropnický si ale dosud netroufá vyvozovat ohledně setrvání Turecka v NATO žádné závěry. „Turecko je veledůležitá složka, osmdesátimilionový stát s velkou a vyzbrojenou armádou. Rozhodně nelze ukvapeně bouchat pěstí do stolu. Chce to trpělivost a být ve střehu. Nechtějte po mně takto spekulativní úvahu. Byl bych ale hrozně nerad, kdyby k této věci došlo,“ řekl Stropnický