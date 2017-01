V České Třebové se zřítila střecha sportovní haly. Zkolaudovaná byla začátkem ledna

Dva účastníci turnaje utrpěli při útěku z haly drobná zranění, záchranná služba je odvezla na chirurgickou ambulanci do Ústí nad Orlicí.



Jeden dostal při útěku dveřmi do holeně, druhý upadl a rozsekl si koleno, popsal v neděli zranění zhruba šestnáctiletých chlapců mluvčí záchranné služby Pardubického kraje Pavel Svoboda. „Konstrukce se začala hroutit odzadu postupně do plochy. Ty trámy se propadaly směrem do hřiště, sesypalo se to jako hromádka z karet. Šlo to rychle, prostor uniknout tam naštěstí byl,“ řekla Typlová. Podle ní jeden z diváků před pádem konstrukce cítil, jak padají kuličky polystyrenu. „Potom bylo slyšet křupání těch trámů a najedou to odzadu šlo, nejdřív vyběhla tribuna, pak další,“ řekla předsedkyně.

Typlová se v době pádu střechy vracela do haly. „Najednou proti mě běželi lidi a volali, že padá střecha. Tak jsem šla k oknu, kde se dá podívat do haly, a viděla jsem to. Bylo to šílený,“ řekla.

Podle pořadatelů byly v hale před pádem střechy na ploše odhadem čtyři desítky lidí, dalších 20 byli pořadatelé a zbytek diváci. Turnaje se účastnilo osm týmů z několika regionů, hráči byli ve věku od 15 do 16 let. „Řešili jsme náhradní variantu, ale nepovedlo se nám najít v regionu vhodnou volnou halu. Proto jsme turnaj zrušili, nyní se bude na komisi řešit, zda se to bude nějak a někdy dohrávat,“ řekla Typlová.

Střecha haly se zřítila před 21:00. Halu nechal postavit za 58 milionů korun Pardubický kraj, zkolaudovaná byla 2. ledna. Hala stojí v areálu Vyšší odborné školy a Střední školy technické v České Třebové. Kromě studentů měly halu využívat i sportovní kluby zaměřené na florbal, volejbal a basketbal. Nová hala má obdélníkový půdorys o rozměrech přibližně 51 krát 26 metrů. V zázemí vzniklo šest šaten, dohromady pro 72 sportovců, a sprchy. Tělocvičnu stavěla firma Profistav Litomyšl, na kontaktech uvedených na jejích webových stránkách se nepodařilo nikoho zastihnout.