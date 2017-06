V Česku se poprvé objevil smrtelný africký mor prasat, přinesl ho asi divočák

Oficiální informace a opatření oznámí ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) a šéf Státní veterinární správy Zbyněk Semerád na mimořádném briefingu, který svolali na úterní dopoledne.

V Česku se africký mor prasat, který původně přenesla klíšťata od afrických prasat bradavičnatých, nikdy nevyskytoval. Veterináři ale dlouhodobě upozorňovali na to, že ohnisko choroby bylo loni například v sousedním Polsku, kde se ale šíření povedlo zastavit, nákaza mohla přijít ale i z jihu.



Nákaza není nebezpečná pro lidi, pokud se však objeví v chovu, je třeba ho podobně jako u ptačí chřipky utratit a vyhlásit ochranné pásmo. Jde o akutní, vysoce nakažlivé onemocnění podobné klasickému moru prasat. Nakažená zvířata téměř ve všech případech hynou.

Africký mor prasat (AMP) je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat. U AMP jsou ale příznaky a průběh nemoci rychlejší.

Mor končí vždy smrtí

- Onemocnění se projevuje vysokou horečkou, která může trvat i několik dnů. První příznaky se objevují při poklesnutí teploty. Zvířata jsou malátná, těžce dýchají, nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem a zvrací. Nakažená zvířata téměř ve všech případech hynou. Vakcinace proti této nákaze není možná - jednak neexistuje a jednak ji ani legislativa nepřipouští.

- Primárně se vyskytuje na africkém kontinentu, kde je endemický v převážné části subsaharské Afriky. Původním nositelem onemocnění je prase bradavičnaté, od kterého se infikoval druh klíšťat, od kterého se nakazila další prasata. Virus může přenášet i další hmyz, ale pouze mechanicky.

- Nákazou může onemocnět prase domácí i prase divoké všech věkových kategorií. Virus je vylučován u prasat a nákaza se šíří všemi výměšky a krví do vnějšího prostředí. Významný je rovněž přenos kontaminovanými produkty živočišného původu. Virus je vysoce odolný ve vnějším prostředí i v materiálech živočišného původu. Virus je spolehlivě ničen vysokými teplotami.

- Do Evropy, ale i Jižní Ameriky se dostal ve druhé polovině minulého století, k opětovnému zavlečení na evropský kontinent došlo v roce 2007. Nákaza se tehdy prvně objevila v Gruzii a odsud se rychle šířila do Ruska, dalších zakavkazských republik, na Ukrajinu, do Běloruska, Litvy, Polska a Lotyšska.

- Inkubační doba je u nákazy od nemocného zvířete tři až 19 dní, u nákazy od klíštěte pět dní.

- Nákaza není nebezpečná pro lidi, pokud se však objeví v chovu, je třeba ho podobně jako u dalších zvířecích nemocí utratit a vyhlásit ochranné pásmo.

- V ČR se africký mor prasat dosud nikdy nevyskytoval. Loni se choroba objevila například v sousedním Polsku, kde se ale šíření povedlo zastavit. Nákaza je také na Ukrajině, v Moldavsku nebo v Gruzii. V Evropě se dlouhodobě africký mor vyskytuje na Sardinii, jedná se však o izolovanou lokalitu, odkud se nákaza dále nešíří.

- V roce 2014 kvůli výskytu moru v některých zemích EU (například v Polsku nebo Litvě) zavedlo Rusko embargo na dovoz prasat a vepřového masa z EU. Světová obchodní organizace (WTO) loni rozhodnutí označila za diskriminační a porušující pravidla WTO.

- Epidemie AMP měla v uplynulých letech za následek dramatický pokles počtu prasat v postižených zemích, například v zakavkazských republikách to bylo podle veterinární správy v průměru o 70 procent.