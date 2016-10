V Česku skončily krajské a senátní volby. Po sečtení čtvrtiny okrsků vede ANO

Členové okrskových volebních komisí nyní začnou hlasy pro kandidující strany i jednotlivé adepty sčítat a výsledky předají Českému statistickému úřadu ke zveřejnění na www.volby.cz. Základní výsledky by podle dosavadních zkušeností mohly být známy do večerních hodin.



Výsledky voleb má v pondělí projednat Státní volební komise, řekla Hana Malá z ministerstva vnitra. Krajské výsledky pak získají oficiální podobu v úterý 11. října. Od středy 12. října tak začne plynout desetidenní lhůta, v níž bude možné zpochybnit platnost výsledků krajských voleb u krajských správních soudů.

V případě prvního kola senátních voleb by tyto termíny platily jen pro obvody, kde by některý z kandidátů získal už nyní nadpoloviční většinu hlasů a byl by zvolen. Pokud se tak nestane, výsledky senátních voleb budou vyhlášeny až po druhém kole, tedy v úterý 18. října. Případné stížnosti by pak bylo možné adresovat Nejvyššímu správnímu soudu od 19. do 28. října.

Účast v letošních senátních a krajských volbách zůstávala i hodinu před uzavřením volebních místností nízká. Podle zjištění ČTK odvolilo za pátek a sobotu většinou kolem 30 procent lidí. Výjimečně se v některých volebních okrscích dostavilo až 45 procent voličů. V posledních krajských volbách v roce 2012 byla účast 36,9 procenta. Volby byly podle radnic bez problémů. V některých krajích lidé v senátních volbách volit nechtěli a hlasovali jen v krajských.

V několika krajích se společně s volbami konala také místní referenda, Například obyvatelé Protivanova na Prostějovsku rozhodovali, zda na kopci za obcí budou postaveny další větrné elektrárny. „Zatím přišlo volit zhruba 360 voličů, což odpovídá volební účasti necelých 45 procent,“ řekl krátce před 13:00 ČTK člen volební komise v Protivanově.

Účast kolem 30 procent hlásila hodinu před uzavřením volebních místností Vysočina. „Víc voličů chodilo po ránu, kolem poledne už přicházeli jenom jednotlivci,“ řekla ČTK členka volební komise v jihlavském Domě filharmonie. Ale například v jedné z nejmenších obcí v ČR ve Vysoké Lhotě na Pelhřimovsku s 15 zapsanými voliči jich odvolilo do 13:00 jedenáct, čímž volební účast přesáhla 73 procent. „A to ještě tři voliči určitě přijdou,“ řekl ČTK starosta František Plášil.

Odhadem 30 procent voličů přišlo do volebních místností v Moravskoslezském kraji, volby nenarušil žádný závažný incident. ČTK to řekla mluvčí krajského úřadu Petra Špornová. Nízká účast zůstává i v Karlovarském kraji, který tradičně patří v tomto ohledu k posledním. V menších obcích přišlo odvolit kolem 30 procent lidí, větší města ale v účasti zaostávají.

V Libereckém kraji se účast pohybuje většinou od 30 do 40 procent. Podle průzkumu ČTK řada lidí na Liberecku volila jen do krajského zastupitelstva a senátora volit odmítla. Třeba na jednom z okrsků na Králově háji v Liberci přišlo přes 40 procent zapsaných voličů, desetina z nich ale do Senátu nevolila. Podobné to bylo i v Plzeňském kraji, kde se účast pohybovala kolem třetiny. Podle členky volební komise někteří lidé hlasovali jen v krajských volbách a do Senátu volit nechtěli.

V Královéhradeckém kraji se zhruba hodinu před uzavřením volebních místností přiblížila volební účast v některých okrscích ke 40 procentům. Stejné procento pravděpodobně dosáhne i Zlínský kraj, který odhaduje podobnou účast jako při minulých volbách, kdy v regionu hlasovalo 40,34 procenta oprávněných voličů.

V Jihočeském kraji dorazilo k urnám zhruba 30 až 35 procent voličů. Na některých místech však účast ani třicetiprocentní hranici nepřesáhla. Největší nápor ve volebních místnostech byl často dnes v dopoledních hodinách. V Ústeckém kraji se účast lišila podle lokalit. Zatímco například v Předlicích a Krásném Březně byla nízká, ve volební místnosti 1005 v širším centru krajského města přesahovala po poledni 40 procent.

V Praze, kde se pouze ve třech obvodech konaly senátní volby, volební účast překonala hodinu před ukončením voleb 20 procent. V Praze 10 pak dosáhla 29 procent, v městské části Praha 11 to bylo zhruba 25 procent, stejně jako na Praze 6. Problémy nezaznamenala žádná z radnic. Ve středních Čechách se volební účast pohybovala většinou kolem 30 procent.

V Jihomoravském kraji byla ke 13:00 volební účast 33,24 procenta. Přes 40 procent se přehoupla v Brně, kam přišlo už 41,54 procenta voličů, vysokou účast 40,70 procenta měli i Židlochovice na Brněnsku. Naopak nízkou účast hlásí Hrušovany nad Jevišovkou na Znojemsku, kam přišlo odevzdat hlas jen 23,35 procenta voličů.