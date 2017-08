Houby v lesích přidělávají starosti policistům. Hledají ztracené houbaře

PRAHA Letní houbařská sezona je v plném proudu. Vysoké teploty v uplynulých týdnech a nynější deště přispěly k tomu, že se houby vyskytují na mnoha místech republiky v hojném počtu. Ve střehu tak musí být i policisté, množí se totiž případy houbařů, kteří se v lesích ztratí.

25letá žena z Božího Daru na Karlovarsku zabloudila během houbaření minulý čtvrtek. Z domu se vydala do lesa kolem páté hodiny odpolední, zpátky se však nevrátila. Policie po ní proto vyhlásila pátrání, do něhož se zapojili také hasiči. Policejní psovod ženu nalezl krátce po půlnoci. Byla v pořádku, ale vyčerpaná.

O čtyři dny později se podobná událost odehrála o necelých padesát kilometrů dále na Sokolovsku, kdy se při hledání hub ztratil téměř 80letý senior. Naštěstí měl u sebe mobilní telefon a sám si přivolal pomoc. Policisté jej po pár hodinách našli.

Za houbaři s vrtulníkem

„Vzhledem k právě probíhající houbařské sezoně se policisté s případy ztracených houbařů setkávají čím dál častěji,“ líčí mluvčí karlovarské policie Zuzana Týřová. Do pátrací akce pak podle ní musejí být povoláni policisté, hasiči, záchranáři a výjimkou není ani vrtulník s termovizí.

Čerstvé zkušenosti se ztracenými houbaři ovšem nemají jen na západě Čech. V posledních týdnech a měsících po nich pátrali rovněž v sousedním Ústeckém kraji, na Vysočině nebo v pardubickém regionu. Čtyři případy eviduje i středočeský bezpečnostní sbor.



„Letos jsme řešili už několik případů, kdy lidé zabloudili v lese při houbaření. Ve velice krátké době se nám je ale podařilo vypátrat,“ přibližuje Jana Čírtková, jihlavská policejní mluvčí. V jednom případě měla houbařka u sebe mobil. Po komunikaci s policejním dispečerem ji policisté velmi rychle nalezli.

Informovat příbuzné a s sebou mobil

Právě plně nabitý mobilní telefon by měl podle policie mít každý, kdo se do lesa vydá. I přesto, že se třeba domnívá, že danou oblast důkladně zná. Především starší lidé ale telefon s sebou příliš nenosí. Zachránit je přitom může pouhá skutečnost, že mobil u sebe budou mít zapnutý. Policie ho totiž dokáže zaměřit.

Jan Borovička z České mykologické společnosti (ČMS) je počty ztracených houbařů překvapený. Organizace prý danou problematiku nezaznamenala a žádnou statistikou lidí, kteří se v lese při hledání hub ztratili, nedisponuje. Mykologům, které ČMS sdružuje, podle jeho slov ani neposkytuje žádné doporučení, jak nepříjemnostem toho typu předejít. „Jestli se někdo ztratí v lese, je to jeho problém,“ říká Borovička s nadsázkou.

Jak tedy riziko bloudění minimalizovat? Policie doporučuje, aby si houbaři – vedle vybavenosti mobilním telefonem - všímali větších objektů, které jim mohou usnadnit orientaci. „Starší lidé by také neměli zapomenout informovat příbuzné, že jdou do lesa,“ doplňuje mluvčí pardubické policie Petr Voldán. Zároveň by jim měli sdělit, kdy přijdou zpět.



Lidem, kteří se ztratí, policisté radí, aby předně zachovali chladnou hlavu a ve snaze najít cestu zpět chaoticky neměnili směr. Nápomocná může být i lesní či polní cesta, která může ztracené dovést k silnici.

V letošním létě se houby dosud nejvíce vyskytují v okrajových pohořích na severu Čech. „Především v Krkonoších se objevila vlna pravých hřibů smrkových. Rostou ale také všechny ostatní letní houby: hřiby kozáci a křemenáče, holubinky nebo muchomůrka růžovka (známá spíš jako masák – pozn. red.),“ popisuje Borovička. Letní houbová sezona potrvá přibližně do poloviny září. Poté v tuzemských lesích začnou růst houby podzimní.