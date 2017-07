Měl být příštím čínským prezidentem, teď je nejspíš ve vězení. Vážně prý porušil disciplínu

PEKING Sun Čeng-cchaj v mládí studoval zemědělství v britském hrabství Hertfordshire, později se dostal do elity vládnoucí Komunistické strany Číny. V úterý ráno ale čínský tisk oznámil, že Sun je vyšetřován pro vážné porušení disciplíny.

Politika, o němž se spekulovalo jako o možném budoucím prezidentovi Číny, bude podle analytiků čekat nejspíš vězení. Mnozí se přitom obávají, že jeho pád věstí neklidné časy v Pekingu, píše britský list The Guardian.



Ještě před pár týdny byl 53letý bývalý ministr zemědělství Sun Čeng-cchaj ambiciózním šéfem čínské komunistické strany v jednom z nejrychleji rostoucích měst světa Čchung-čchingu. Mnozí byli přesvědčeni, že této funkce - do které byl jmenován na konci roku 2012 po nečekaném politickém pádu jiného vysokého stranického představitele Po Si-laje - využije jako odrazového můstku, aby se dostal do nejužšího vedení strany, sedmičlenného stálého výboru politbyra.

O nových členech tohoto výboru se bude rozhodovat letos na podzim na 19. sjezdu komunistické strany v Pekingu. Pro Suna by takové povýšení znamenalo, že by měl velkou naději stát se buď nástupcem čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, nebo premiéra Li Kche-čchianga na dalším stranickém sjezdu plánovaném na rok 2022.

Prezidentovo nečekané rozhodnutí zbavit se Suna nejen zničilo tyto vyhlídky, ale také scénář, podle něhož země jedné strany Čína řídí nástupnictví ve svém politickém vedení. Podle některých expertů tímto Si nastolil nové, neklidné politické období v druhé největší ekonomice světa.

„Hladké předání moci je klíčové pro přežití vlády čínské komunistické strany a toto je skutečně čára přes rozpočet,“ prohlásila americká expertka na vrcholnou čínskou politiku Susan Shirková, která působila na americkém ministerstvu zahraničí za vlády exprezidenta Billa Clintona.

Podle Shirkové se téměř po dvě desetiletí čínští vládci řídili neoficiálními pravidly o nástupnictví, jež měla zabránit destabilizujícím bojům o moc a vzestupu despotických diktátorů, kteří by se mohli snažit udržet u moci, dokud nezemřou nebo nebudou násilně svrženi.

Na základě těchto nepsaných pravidel by předpokládaní kandidáti na dvě nejvýznamnější funkce, generálního tajemníka strany a premiéra, měli být jmenováni do nejužšího vedení strany pět let před předáním moci, jak se v roce 2007 stalo u stávajícího prezidenta Sia a premiéra Lia.

Sun byl vnímán jako jeden z jejich možných nástupců - tím druhým je Chu Čchun-chua, šéf komunistické strany v provincii Kuang-tung. Rozhodnutí Suna svrhnout vnáší „obrovskou nejistotu do pokračování tohoto procesu v budoucnosti“, uvedla Shirková.

Jak tomu v čínské politice bývá, přesná povaha údajných Sunových zločinů zůstává mlhavá, stejně jako politické pozadí jeho defenestrace.

První náznaky problémů se objevily koncem loňského roku, kdy do Čchung-čchingu přijel Si Ťin-pchingův obávaný protikorupční tým. V následné zprávě protikorupční úředníci obvinili Sun Čeng-cchajovu vládu, že nedokázala eliminovat škodlivé „ideologické dědictví“ Si Ťin-pchingova rivala Po Si-laje, který byl svržen před pěti lety po vraždě britského podnikatele Neila Heywooda, z níž byla usvědčena Po Si-lajova manželka.

V polovině července pak přišlo nečekané a nevysvětlené oznámení, že Sun byl ve funkci šéfa Čchung-čchingu nahrazen politikem věrným Si Ťin-pchingovi, který slíbil, že očistí „politický ekosystém“ města. Sun prý byl odvezen do vazby, když se účastnil konference v Pekingu.

Podle Čcheng Lia, ředitele čínského centra při Brookingsově institutu, není jasné, jestli Sun čelí obvinění z korupce či z politických trestných činů, jako je například spiknutí proti prezidentovi. „Může to být to i to, anebo obojí,“ konstatoval.

Mnozí jsou přesvědčeni, že Si, který podle řady analytiků chce zůstat u moci i po roce 2022, vnímal Suna jako konkurenta, kterého je potřeba se zbavit.

Bill Bishop z vlivného serveru Sinocism prohlásil, že Sunovo svržení je dalším důkazem toho, že prezident Si Ťin-pching, označovaný za nejdominantnějšího čínského vůdce od dob Mao Ce-tunga, je mistrný a tvrdý politický stratég.

Si využívá svého tažení proti korupci, aby se zbavil soupeřů, které pak nahrazuje svými stoupenci. Sunovým nástupcem v Čchung-čchingu je Čchen Min-er, který byl podřízeným prezidenta Si Ťin-pchinga během jeho pětiletého působení jako stranického šéfa provincie Če-ťiang. Předpokládá se, že teď to bude právě on, kdo zaujme jedno z křesel v nejužším vedení strany po podzimním sjezdu.

O budoucnosti Sun Čeng-cchaje není pochyb. „Skončí ve vězení,“ říká analytik Čcheng Li.