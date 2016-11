V domech v Novodvorské ulici v Praze se ve vodě přemnožila bakterie legionella

Ředitelka odboru hygieny obecné a komunální z pražské hygienické stanice Vladimíra Zárubová ČTK řekla, že jde o obvyklý postup a není to nic výjimečného. „Legionella se objevuje, když uděláte rozbor, velmi často, protože je to bakterie, která žije v teplé vodě na nečistotách, které jsou jednak v potrubí a jednak u koncových uživatelů,“ uvedla. „Občas se na to přijde. Tam, kde se o tom ví, je vhodné nějak konat,“ dodal vedoucí oddělení obecné a komunální Matěj Čermák.

Nadměrné množství bakterie bylo zjištěno ve vnitřních rozvodech teplé vody ve dvou objektech v Novodvorské ulici, které jsou napojené na předávací stanici v Jílovské ulici. Z té je zásobován blok objektů Jílovská, Novodvorská, Mariánská a U Koupadel. Zadavatelem opatření je bytové družstvo Klíče.

Bakterie legionella ohrožuje hlavně lidi oslabené například chronickým onemocněním. Obvykle se množí ve špatně konstruovaných nebo nedostatečně udržovaných rozvodech teplé vody. Na rozdíl od běžných vodních mikroorganismů se dokáže množit i při teplotě 45 stupňů Celsia a prokazatelně přežívá i teplotu 60 stupňů. Hygienici lidem v postižených lokalitách mimo jiné radí, aby vodu z kohoutku před použitím odtáčeli a neomývali si hlavu teplou vodou. Doporučují rovněž dezinfekci nebo výměnu sprchové hlavice.