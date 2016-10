V ‚džungli‘ v Calais žije 1290 nezletilých migrantů. Rušení tábora se komplikuje

Úřady podle francouzských médií ze zákona nemohou tyto osamělé děti přemístit do některého z dalších center, která připravily pro obyvatele tábora na různých místech Francie.

„Sčítání, které v táboře v minulých dnech uskutečnilo sdružení France Terre d’Asile a Vysoký komisariát OSN pro uprchlíky, zjistilo 1290 izolovaných nezletilců. Většině z nich je 15 až 17 let, velmi malému počtu je méně než 12,“ upřesnil ředitel francouzského sdružení pro pomoc migrantům Pierre Henry.

Dalším osudem mladých imigrantů by se měli zabývat soudci pro děti a další speciální orgány. O těch nezletilcích, kteří prý mají rodiny v Británii, začal s Londýnem jednat francouzský ministr vnitra Bernard Cazeneuve. Vyzval Brity, aby „splnili svou morální povinnost“. Britská ministryně vnitra Amber Ruddová ho podle agentury AFP ujistila, že její země uplatní mezinárodní dohody o sjednocování rodin. Požádala o seznam všech dětí, kterých by se to mělo týkat.

Tábor v Calais dlouhodobě vyvolává napětí mezi Francií a Británií

Francouzská vláda slíbila zlikvidovat tábor zvaný džungle, v němž jsou velmi špatné hygienické a další životní podmínky, do konce roku. Přesný termín nebyl stanoven, ale podle médií by převoz tamních imigrantů do asi 160 připravených center mohl začít 17. října. Již v příštích dnech by úřady mohly začít evakuovat a likvidovat 72 nelegálních obchodů, které v táboře vznikly. Proti záměru je zlikvidovat se humanitární organizace odvolaly k soudu, ale úřady ve středu soudní při vyhrály.

Běženci v Calais vyvolávají už delší dobu napětí mezi Paříží a Londýnem. Velká část obyvatel tábora, kteří pocházejí především ze Sýrie, Eritreje a Súdánu, totiž nechce zůstat ve Francii, ale dostat se do Británie a až tam požádat o azyl. Britská vláda však odmítá přistěhovalce z Calais s odůvodněním, že o azyl musejí podle pravidel EU žádat v členské zemi, do které vstoupili jako první.