V grilu můžete také udit. Je to snadné, ale déle to trvá

V Anglii se stává čím dál tím populárnější domácí uzení. Udit maso na grilu není nijak složité, trochu to připomíná nepřímou metodu grilování, kdy maso pečete na jedné straně grilu, mezitím co uhlíky máte na druhé. Na uzení si vyhraďte dostatek času, protože maso se při něm dlouho upravuje při poměrně nízké teplotě.

Budete potřebovat dřevěné uhlí nebo brikety. Pokud používáte uhlí, snažte se sehnat co největší kusy, aby v sobě dlouho udržely teplo. Brikety mají větší výhřevnost a déle sálají, ale nejsou z čistě přírodního materiálu. „Brikety jsou vždy stlačované a slepené nějakým pojivem, je to slisovaný odpad z uhlí,“ vysvětluje Jaroslav Zahálka, šéfkuchař pražské restaurace Mánes.



Uhlíky nebo brikety nasypte na jednu stranu grilu a rozžhavte je. Pokud chcete, můžete použít komínový podpalovač, ve kterém uhlíky zapálíte a do grilu je nasypete už žhavé. Díky komínovému efektu je tento postup mnohem rychlejší.

Položte dovnitř grilu, na stranu kde není žádné uhlí, grilovací alobalovou misku, asi do poloviny naplněnou vodou. Ta pomůže během uzení udržet nižší teplotu a hydratuje maso, které může být po několika hodinách tepelné úpravy vysušené.

Než začnete udit, počkejte 30 minut až hodinu, než uhlíky trochu vychladnou a voda se ohřeje. Poté přikryjte uhlíky kusy vlhkého dřeva. Položte na gril rošt a nad misku s vodou na něj umístěte maso. Občas byste měli jídlo zkontrolovat a dosypat horké uhlíky, aby vám gril nevychladl.



Pokud máte chuť na aroma kouře, ale nechcete se zdržovat uzením, můžete si pořídit elektrický gril od Tefalu s aromaboxem: „Vložíte do něj dřevěné piliny nebo dřevěnou štětku, které vám vytváří aroma kouře a přidává to chuť masa grilovaného na dřevě,“ vysvětluje Dušan Holec ze společnosti Tefal. „Maso ugrilvané tímto způsobem je zdravější, protože nepřichází přímého kontaktu s ohněm, který vytváří karcinogenní látky,“ dodává.



I při uzení na běžném grilu je důležité, pro jaké dřevo se rozhodnete. „Druh dřeva totiž ovlivňuje chuť grilovaného masa. Používá se například třešeň, dub nebo buk, z nichž má každý jinou výhřevnost a zároveň masu dodávají různou chuť,“ upozorňuje šéfkuchař Marek Raditsch. Zkuste tedy při každém uzení použít jiný druh dřeva, dokud nenajdete ten, který vám vyhovuje nejlépe.



Uzený pstruh

Server smokegrillbbq.com doporučuje udit pstruhy nestažené z kůže, která během tepelné úpravy chrání rybí maso před vysušením. Proudit pstruhy vám zabere asi dvě hodiny, což je v porovnání s ostatními druhy mas velmi rychlé.



Budete potřebovat pstruha, nakrájený citron, půl hrnku šťávy z citronu, stejné množství sójové omáčky, 2 stroužky česneku, pepř a sůl. Všechny tekuté ingredience smíchejte, přidejte rozmačkaný česnek, osolte a opepřete. Do vzniklé marinády naložte pstruha se zářezy, kterými se marináda vsákne do ryby. Marinujte dvě až čtyři hodiny. Poté uďte na grilu zhruba dvě hodiny.



Uzené kuře

Kuře můžete udit vcelku, ale bude to velmi dlouho trvat. Jednodušší způsob je kuře naporcovat a udit jeho jednotlivé části. Vhodná jsou ovocná dřeva, použijte třeba třešňové nebo z jabloně.



Po vytažení uzeného kuřete z grilu ještě počkejte alespoň čtvrt hodiny, než do něj zakrojíte. Jinak maso ztratí vlhkost a bude tuhé. Toto pravidlo platí i pro ostatní kusy masa připravené na grilu.



Uzené tofu

Udit můžete všechno možné. Zkuste například tofu, veganskou alternativu k masu. Zabere vám to doslova pár minut. Nejlepší je koupit si přírodní tofu a naložit ho do vlastní marinády. Tak budete mít přesnou kontrolu nad tím, co vaše jídlo obsahuje. Tofu marinujte v lednici nejlépe přes noc, minimálně dvě hodiny. Poté ho nakrájejte na menší kousky, můžete ho také napíchat na špejli a zkombinovat třeba se zeleninou.

Plátky tofu nebo špízy uďte v grilu zhruba dvacet minut, dokud jemně nezhnědnou.