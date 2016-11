Indie kvůli zločincům zneplatnila nejdražší bankovky. V chaosu už zemřely desítky lidí

Překvapení, které si pro většinu indické společnosti přichystala vláda v čele s premiérem Naréndrou Módím, odvysílala jak anglickém znění, tak v hindštině indická národní televize v úterý 8. listopadu ve večerních hodinách. S platností od půlnoci přestaly podle deníku Guardian v Indii na základě premiérova ustanovení platit stávající bankovky v hodnotě 500 a 1000 rupií (100 rupií je pro představu zhruba 37 korun). Místo doposud nejhodnotnější bankovky země zavedla bankovku s vytištěnou hodnotou 2000 rupií.



Premiér Naréndra Módí, který byl zvolen do funkce v roce 2014, se již na začátku svého působení v úřadu nechal slyšet, že se zasadí o boj proti korupci, praní špinavých peněz či únikům na daních. Uvedl, že obchodníci na černém trhu v zemi, kde nelegální obchod tvoří podle odhadů až 20 % HDP, díky zneplatnění bankovek nebudou moci přesouvat doposud vydělané velké obnosy peněz, protože se z bankovek vyšší hodnotou stanou bezcenné papíry.



V úterý poté, co oznámil stažení bankovek z oběhu, upozornil, že lidé nemusí hned druhý den běžet do banky, protože na výměnu bankovek nebo uložení peněz na účty budou mít ještě dalších 50 dní. Výjimku z nařízení měly nemocnice, kde se dalo bankovkami platit i po jejich zneplatnění.



Navzdory jeho ujišťování vyvolalo prohlášení v indické společnosti zmatek. Lidé podle svědectví z místa ještě v sobotu večer stáli v nekonečných frontách před bankami, poštami a bankomaty, aby se dostali ke svým úsporám nebo aby si peníze uložené doma nechali vyměnit za platné bankovky, mezi něž se počítá i nová bankovka s hodnotou 500 rupií. Během prvních šesti dní této indické měnové krize bylo podle indické televize NDTV uloženo na bankovní účty přibližně 45 miliard dolarů (přes 1,1 bilionu korun).



I přesto, že banky zůstávají otevřené o víkendech, je zásobování novými bankovkami nedostačující. Proto byly v zemi nastaveny limity pro výměnu a vydávání bankovek - denně je na osobu směnitelných pouhých 4500 indických rupií (tedy v přepočtu necelých 1700 korun).

Ve vybraných metropolitních městech navíc pobočky začaly nanášet klientům na ukazováčky pravé ruky nesmazatelný inkoust, aby označily klienty, které již obsloužily. K tomuto postupu se uchýlila státem vlastněná banka SBI (Státní indická banka), uvedl web deníku Indian Express.



Většina Indů je stále závislá na platbách v hotovosti. Tato náhlá změna se však nejvíce dotkla zemědělců a lidí žijících ve vesnických oblastech, kteří se následně proti vládnímu rozhodnutí začali bouřit. Přišla totiž v nejméně vhodnou dobu, kdy v Indii probíhá podzimní sklizeň a zároveň se zemědělci připravují na nové zasetí.



Vypjatou situaci ještě více vyostřila informace od opozičního politika Randípa Surjewaly, který pro televizi NDTV uvedl, že si zmatky vyžádaly už 55 mrtvých, v sobotu odpoledne pak číslo na svém twitterovém účtu zvýšil na 55. Patří mezi ně lidé, kteří zemřeli během čekání ve frontách před bankami, poštami a bankomaty.



Jednou z nepřímých obětí opatření je i pětapadesátiletá farmářka, která spáchala sebevraždu, protože si myslela, že se v důsledku zneplatnění bankovek ocitla na mizině. Minulý měsíc totiž prodala pozemek v hodnotě 5,5 milionů rupií a platba jí byla vyplacena právě v bankovách s hodnotou 500 a 1000 rupií. Přitom plánovala, že získané peníze utratí za nákup nového pozemku a léčbu svého manžela, citovala agentura AFP policejního mluvčího.



Surjewala požaduje, aby se Módí pozůstalým omluvil a aby jim vláda zaplatila adekvátní kompenzaci. Módího rozhodnutí považuje za nedomyšlené do důsledků. Podle premiéra mělo opatření stmelit národ, jeho efekt je však podle Surjewaly naprosto opačný. „Bylo to jen populistické rozhodnutí, aby si vydobyl postavení. Nejdříve rozhodne, přemýšlí později a neposlouchá nikoho,“ zhodnotil Módího rozhodnutí.

55 dead. Millions in queues. Crores suffering. ModiJi has no time for Parliament but has time to address rock concert instead.