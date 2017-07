V Íránu odsoudili za špionáž amerického studenta Princetonské univerzity

TEHERÁN Íránský soud poslal na deset let za mříže studenta Princetonské univerzity Si Jüe-wanga za špionáž. Oznámilo to v neděli íránské ministerstvo spravedlnosti. V rozsudku se uvádí, že byl odsouzen za špionáž, kterou měla zastřít jeho vědecká práce. Si, kterému je 37 let, se narodil v Číně a později získal americké občanství.

„Tato osoba shromažďovala informace a byla řízena Amerikou. Byla odsouzena k desetiletému vězení a proti rozsudku se může odvolat,“ řekl mluvčí ministerstva Gholámhosejn Mohsen Edžeí.

Si Jüe-wang je dalším z občanů s dvojím občanstvím, kteří mají problémy v Íránu. Americké ministerstvo zahraničí v reakci na ohlášení rozsudku vyzvalo Írán, aby propustil všechny americké občany „neprávem zadržované v Íránu“. „Všichni američtí občané, zejména ti s dvojím občanstvím, by se měli před cestou do Íránu seznámit s cestovními pokyny ministerstva,“ uvedl úřad. Si Jüe-wang byl na univerzitě zapojen do projektů týkajících se studií o oblasti Perského zálivu. Podle íránské agentury Mízán je ale toto pracoviště napojeno na západní rozvědky a na Izrael. Agentura napsala, že Si přijel do Íránu za účelem získat tajný materiál a okopíroval 4500 dokumentů. Zadržen byl loni, když chtěl z Íránu odjet. Princetonská univerzita oznámila, že Si Jüe-wang se specializoval v rámci svého doktorandského studia na období konce 19. a začátku 20. století a do Íránu jel kvůli výzkumu období královské dynastie Kádžár. „Rodina a univerzita doufají, že bude propuštěn, až jeho případ projedná odvolací soud,“ uvedla univerzita v prohlášení. V Íránu bylo loni zadrženo několik lidí s dvojím občanstvím. Jsou z USA, Británie, Rakouska, Kanady a Francie. Mnozí čelí obvinění ze špionáže nebo spolupráce s vládou znepřátelené země. Agentura Reuters s odkazem na příbuzné a diplomaty napsala, že skutečným důvodem věznění cizinců je snaha použít je jako rukojmí k výměně za Íránce. Právě taková výměna se podařila loni, kdy Írán vyměnil několik Američanů za své občany obviněné v USA, většinou za porušení sankcí.