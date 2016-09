Obraz „Pohled na moře u Scheveningenu“ od Vincenta van Gogha. | foto: Wikimedia

AMSTERDAM Italská policie našla v Neapoli dva obrazy od Vincenta van Gogha, které byly ukradeny před lety v Nizozemsku. Sdělilo to v pátek amsterdamské Muzeum Vincenta van Gogha. Díla nizozemského mistra nejsou podle agentury Reuters vážně poškozena a měla by se vrátit do Nizozemska.

Malíř van Gogh ožil. Umělkyně vytvořila jeho ucho z DNA příbuzného Neapolská policie podle agentury AP upřesnila, že vzácné obrazy objevila při zátahu v rámci akcí proti místnímu mafiánskému klanu Camorra.

Z Muzea Vincenta van Gogha byla v roce 2002 ukradena dvě plátna z raného tvůrčího období tohoto postimpresionistického umělce: Pohled na moře u Scheveningenu a Farníci opouštějí kostel v Nuenenu. Oba obrazy jsou majetkem nizozemského státu. Muzeum, které má nejbohatší sbírku van Goghových obrazů na světě - více než 200 pláten a stovky kreseb - přislíbilo v roce 2003 odměnu 100 tisíc eur (2,7 milionu Kč) tomu, kdo pomůže k nalezení ukradených obrazů.