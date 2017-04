V Jeseníkách je řada silnic nesjízdných. Policie nabádá řidiče, aby nevyjížděli

Na Jesenicku a Šumpersku od noci napadlo zhruba deset centimetrů sněhu. Na Jesenicku se sníh drží na vozovkách i v nižších polohách od 200 metrů. Problémy mají kamiony i osobní auta na letních pneumatikách, nákladní auta v kopcích stojí.



„Upozorňujeme řidiče na dopravní kalamitu způsobenou silným sněžením na Jesenicku a některých úsecích Šumperska. V daných oblastech je mnoho úseků zcela nesjízdných a některé jsou sjízdné pouze se zimní výbavou,“ uvedl Piňos.

Neprůjezdná je kvůli sněhu například silnice z Branné do Ostružné a Horní Lipové. Z Koutů nad Desnou směrem na Jeseník je na vozovce led pokrytý vrstvou sněhu. Úsek je podle mluvčího pro nákladní vozidla nesjízdný. Osobní vozidla jej zvládnou pouze se zimní výbavou.

„Na mnoha místech jsou spadené stromy přes komunikaci, sněhové závěje, dopravní nehody, odstavená vozidla a jiné komplikace, které znemožňují či stěžují průjezd těmito oblastmi,“ varoval Piňos.

V Jeseníkách začalo sněžit ve dvě hodiny ráno. Silničáři mají na Jesenicku v terénu veškerou techniku, i tak je údržba komplikovaná. „Sypačů máme venku hodně, ale to co projede, opět pokryje mokrý sníh. Pokud řidiči nemusí, ať vůbec nevyjíždějí,“ řekl ráno dispečer jesenické správy silnic. Podobná situace je na Šumpersku, tam vyrazili správci silnic do terénu ve 04:00. Pozor by měli dát řidiči nejen v kopcích, ale i na silnicích v nížeji položených oblastech.