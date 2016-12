V Kambodži zatkli pět cizinců kvůli výrobě drog. Včetně jedné Češky

Podle jeho informací byla zadržená skupina převezena do věznice v provincii Preahseihanu. Zadrženým je od 26 do 52 let a vedle Češky jde o občany Ukrajiny, Finska, Ruska a Spojených států. List uvádí i jejich jména, která ovšem vypadají zkomoleně.

Češka se jmenuje Lenka V, kvůli výrobě drog hrozí vězení od dvou do pěti let. Nyní je ve vazbě, k činu se údajně přiznala, uvedl Černínský palác.



Policie o víkendu v provinční metropoli Sihanoukvillu podnikla razii ve dvou domech, které patřily jednomu ze zadržených, a našla v nich vybavení na výrobu drog.

Zabaveno bylo více než 400 pilulek, různé barevné práškové směsi, jež mohou být narkotiky, váha na drogy, tři velké sáčky bílého prášku a další látky. Podle vyšetřovatelů skupina vyráběla především extázi, ale zapojená byla i do produkce dalších syntetických drog.