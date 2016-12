„V dané věci došlo k obvinění 23 osob. Řada z nich je v současné době v režimu zadržení. Škoda přesahuje 360 milionů korun,“ řekl Koupil. Blíže případ s ohledem na vyšetřování nechtěl komentovat. Dodal jen, že lidé byli obvinění ze zkrácení daně, poplatku a jiné podobné platby, účasti na zločinecké skupiny. „Jedna osoba je obviněna z legalizace výnosů z trestné činnosti,“ doplnil.



V souvislosti s kauzou Dědic policie už jednou několik lidí za daňové trestné činy obvinila. Bylo to v září 2015. Dva lidé a jedna firma byli obviněni nově, dalším dvěma osobám a jedné firmě státní zástupce stávající obvinění rozšířil. Jednalo se především o reklamní agenturu, její majitele. Podle kriminalistů pomáhali dalším společnostem nezákonně snižovat daňový základ.

Nejvyšší státní zastupitelství ale nakonec tento krok na základě podané stížnosti zrušilo. Státní zástupce tehdy dospěl k závěru, že usnesení o zahájení trestního stíhání je nezákonné a předčasné, současná důkazní situace neumožňuje zahájení trestního stíhání. Zda se jedná o pokračování vyšetřování této větve, Koupil potvrdit nechtěl.

Obžaloba: Dědic ovlivňoval zakázky

V korupční aféře, kterou v pondělí soud začal řešit, je obžalováno osm lidí a čtyři firmy. Souvisí to s veřejnými zakázkami ostravského dopravního podniku a městské nemocnice. Dědic podle obžaloby zakázky ovlivňoval - s ním spojená společnost zajišťovala firmám vítězství v tendrech a dostávala za to úplatky. Podle policie to firma kryla poradenskou činností, získala 30 milionů korun.

Dědicovi hrozí až 12 let vězení, ostatním obžalovaným tresty v rozmezí dva roky až osm let. Podle dostupných informací měl Dědic zřejmě úzkou vazbu nejen na ředitele městských společností, ale i na regionální politiky, například bývalého hejtmana Miroslava Nováka (ČSSD).