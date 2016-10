V Kolíně chytili muže za brutální vraždu prostituky. Do vězení půjde na 19 let

Případ se stal letos 20. února ve Zborovské ulici, což je klidná čtvrť rodinných domů na okraji Kolína. Čtyřicetiletý Matysik podle obžaloby ženě nastříkal do obličeje pepřový sprej, spoutal ji a ohrožoval plynovou pistolí. Pak ji rdousil a opakovaně bodal nožem do krku a hlavy. Tělo odnesl do vany, kde ho zanechal. Podle spisu si z místa činu odnesl 600 korun a tři mobilní telefony.



Podle státní zástupkyně Danuše Krejčové vraždu spáchal zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, za což mu v souběhu s majetkovým motivem hrozilo 15 až 20 let vězení i výjimečný trest. Nejpřísnější možný trest pro něj v závěrečné řeči navrhla státní zástupkyně.

„Útok byl maximálně brutální,“ zdůvodnila Krejčová návrh na potrestání. Matysik se k činu přiznal policii i před soudem. Tvrdil, že vraždu neměl naplánovanou a nechtěl zabíjet. „Lituji toho, co se stalo,“ řekl dnes při své závěrečné řeči. Loupež zdůvodňoval tím, že získané peníze chtěl použít na léčbu žloutenky typu C. Podle Krejčové to ale motivem nebylo, protože se mohl léčit v Polsku bezplatně. Navíc léčbu nikdy nenastoupil.

Odsouzený v Česku pracoval jako dělník v automobilovém průmyslu nebo na stavbách. Po činu odešel k Labi, kde se převlékl. Do řeky kromě oblečení hodil plynovou pistoli, lepicí pásku či pepřové spreje. Dvě noci po činu přespával v hotelech v Kutné Hoře a Poděbradech. Třetí den šel do práce, kam si pro něj přišli policisté.