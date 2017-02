Další čtyři labutě a čtyři husy musely být utraceny. S chovem pelikánů skvrnozobých začala liberecká zoo teprve v roce 2014. Zatím měla jen samice. Zbývající tři budou pod mimořádným dohledem do pátku 24. února. „Zatím se u nich žádné příznaky nevyskytují ani neprojevují. Normálně přijímají potravu. Pokud by tomu tak nebylo, byla by to první známka nemoci,“ dodala Tesařová.