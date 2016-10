Vizitka hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (45) Vzdělání: vystudoval obor veřejná správa na Metropolitní univerzitě Praha. Současné zaměstnání a funkce: hejtman Libereckého kraje (od listopadu 2012); člen zastupitelstva Libereckého kraje (od února 2007), člen zastupitelstva a rady zastupitelstva Hrádku nad Nisou; předseda české části Euroregionu Nisa (od března 2011). Předchozí zaměstnání: technolog a vedoucí výroby ve společnosti Vulkan v Hrádku nad Nisou (1993 až 2002), starosta Hrádku nad Nisou (2002-2012). Politická příslušnost: člen politického hnutí Starostové a nezávislí (STAN), bývalý předseda STAN (od března do listopadu 2014), do března 2014 byl předsedou politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj, v letech 2004 až 2008 byl členem Strany pro otevřenou společnost (SOS)

člen politického hnutí Starostové a nezávislí (STAN), bývalý předseda STAN (od března do listopadu 2014), do března 2014 byl předsedou politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj, v letech 2004 až 2008 byl členem Strany pro otevřenou společnost (SOS) Rodina: ženatý; dvě dcery

ženatý; dvě dcery Zájmy: publicistika, hudba, sport, zahrada Ostatní: V politice se začal angažovat v rámci sdružení Hrádek potřebuje změny!, které mimo jiné bojovalo proti výstavbě silnice přes městský park v Hrádku nad Nisou a kritizovalo poměry ve městě. V komunálních volbách v roce 2002 sdružení dostalo téměř 40 procent hlasů (11 z 25 mandátů) a Půta byl poté zvolen starostou. Sdružení uspělo i v dalších komunálních volbách v roce 2006 (přes 51 procent hlasů) a 2010 (přes 60 procent hlasů). Do zastupitelstva Libereckého kraje kandidoval za SOS již v roce 2004, nebyl ale zvolen. Členem zastupitelstva se stal až v únoru 2007 jako náhradník poté, co jedna ze zastupitelek SOS rezignovala. V roce 2008 již byl zvolen jako lídr kandidátky Starostové pro Liberecký kraj, která získala sedm mandátů, a znovu v roce 2012, kdy vyhrála volby se ziskem 13 z 45 mandátů. Po krajských volbách 2012 čelil Půta jako lídr vítězného SLK několika anonymním útokům. Kandidaturu do čela STAN oznámil počátkem března 2014 poté, co jeho nominaci schválil sněm místního hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Krajské hnutí se však rozhodlo, že bude dál působit jako samostatné, protože má v kraji silnou členskou základnu. V listopadu 2014 policie Půtu obvinila z přijetí statisícového úplatku a ze zneužití pravomoci v souvislosti s projektem rekonstrukce kostela sv. Máří Magdalény v Liberci, který je jedním z projektů financovaných ROP Severovýchod. Půta se proti obvinění odvolal, jeho stížnost státní zástupce zamítl. Do vyřešení případu se vzdal funkce předsedy STAN a později odstoupil i z čela ROP Severovýchod. V čele Libereckého kraje zůstal. Půta obvinění odmítá a čeká na soud, před kterým se chce obhájit.