V Londýně najela dodávka do chodců, svědci mluví i o pobodaných lidech a střelbě. Policie zasahuje na 3 místech

Svědkyně popsala agentuře Reuters, že viděla na London Bridge tři lidi, kteří vypadali, že měli podříznuté krky. Další žena řekla BBC, že dodávka narazila ve velké rychlosti do pěti nebp šesti lidí. Na místě zasahuje mnoho sanitek a ozbrojení policisté. Na místě prvního útoku v London Bridge je více než jeden mrtvý.



Podle televize Sky New svědci zaslechli z okolí London Bridge i výstřely. Podle nepotvrzených zpráv BBC policie pátrá po třech pachatelích.



Londýnská policie kromě London Bridge zasahuje i na místě dalšího „incidentu“ v Borough Market. Na místě druhého útoku došlo k pobodání, policisté stříleli, nyní policie zasahuje na třetím místě ve Vauxhallu.



More Police at scene, helicopters and civil police #LondonBridge pic.twitter.com/8UbG8XscY0