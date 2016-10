V Maďarsku začalo referendum o uprchlických kvótách, které může posílit Orbána

Volební místnosti se otevřely v 06:00 SELČ a hlasování potrvá do 19:00 SELČ. První předběžné výsledky se očekávají po 20:00 SELČ. V prvních třech hodinách podle úřadů odhlasovalo skoro 600 tisíc z přibližně 8,3 milionu oprávněných voličů, účast dosáhla 7,25 procenta. V Budapešti je účast nižší, než na venkově.



Očekává se, že drtivá většina většina Maďarů kvóty odmítne, což Orbána doma posílí a povzbudí v půtkách s Bruselem, poznamenala agentura Reuters.

Sám Orbán, který hlasoval v Budapešti, novinářům řekl, že by příští týden - vyzbrojen vyzněním referenda - chtěl jet do Bruselu a začít jednat. „S pomocí výsledku referenda - pokud to bude náležitý výsledek - zkusím dosáhnout toho, abychom v Maďarsku nemuseli přijímat lidi, s nimiž nechceme žít,“ řekl. Naznačil, že po referendu by mohly následovat i změny v ústavě.

Orbán ještě v sobotu vyzýval Maďary, aby přišli hlasovat a kvóty odmítli. „Referendem můžeme vyslat poselství všem Evropanům, říci jim, že je to na nás, evropských občanech, abychom společnými silami přivedli EU k rozumu, nebo ji nechali rozpadnout se,“ uvedl v příspěvku v deníku Magyar Idök.

„Hlasovala jsem (proti kvótám), protože i v naší zemi máme hodně chudých lidí a pokud by další chudí přišli, tak budeme ještě chudší a budeme muset víc pracovat,“ řekla Reuters Erzsébet Virágová u budapešťského nádraží, které loni v létě bylo plné uprchlíků, čekajících na vlaky do Vídně.

Maďarská vláda je v Bruselu a v některých dalších západních metropolí ostře kritizovaná za tvrdou protiimigrační politiku. Orbán ale tvrdí, že Maďarsko uzavřením hranic před ilegální migrací jen plní své povinnosti a chrání vnější hranice Evropské unie.

Maďarska se v rozhovoru s nedělníkem Welt am Sonntag zastal také rakouský ministr zahraničí Sebastian Kurz. „Kdyby naším nejvyšším cílem nebylo od začátku rozdělování běženců, ale ochrana vnějších hranic, pak by se podle mě toto referendum v Maďarsku nemuselo nikdy konat,“ řekl.