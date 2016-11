V Mosulu se ocitlo v pasti přes půldruhého milionu lidí včetně 600 tisíc dětí

„Toto je klíčový okamžik k ochraně dětí a k otevření cest umožňujících půldruhému milionu civilistů, kteří se ve městě ocitli v pasti, včetně 600 tisíc dětí, aby bezpečně odešli,“ uvedla tato nevládní humanitární organizace.



Iráčtí vojáci po více než dvou týdnech od začátku rozsáhlé operace v úterý vstoupili do Mosulu. Zahájili tak už přímý boj o druhé největší město v zemi, kterého se Islámský stát zmocnil v červnu 2014.

„Nemůžeme čekat, až se situace v (syrském) Aleppu bude opakovat (v Mosulu). Zatím máme možnost dostat děti z válečné zóny,“ uvedl ředitel Save The Children pro Irák Maurizio Crivellaro.

