V Mosulu teď umírá nejvíce lidí. Pád IS je otázkou krátké doby, jím způsobený chaos ale nekončí

„Exploze v mešitě Al-Núrí a přilehlém šikmém minaretu je formálním přiznáním porážky,“ řekl irácký premiér Hajdar Abádí. „Teroristické gangy spáchaly další historický zločin,“ přidala se v oficiálním prohlášení irácká armáda.

K výbuchu ve více než osm století staré mešitě došlo ve chvíli, kdy se irácké jednotky dostaly na padesátimetrovou vzdálenost od ní. Že je vzdor džihádistů téměř u konce, se vědělo už před tím, než koaliční vojska v čele se speciálními jednotkami irácké armády přistoupila k poslednímu tlaku.

Ve zbytku mosulského starého města na západním břehu řeky Eufrat se podle odhadů velitelství útočících sil zakopalo méně než 300 militantů. Z města, které před začátkem ofenzivy v říjnu minulého roku čítalo více než milion obyvatel, už IS drží méně než 5 procent zástavby.

Komplikací pro irácké osvoboditele však je husté zalidnění v poslední výspě teroristů. Předpokládá se, že v ní je uvězněno až 100 tisíc civilistů. Jsou používáni jako lidské štíty a rychle jim v zablokované čtvrti dochází voda, potraviny a zdravotnický materiál. Zároveň to znamená i těžký boj v ulicích, protože si nemohou útočící síly dovolit vzdušnou a dělostřeleckou podporu, která by vedla k mnoha civilním obětem.

Snipeři cílí na děti

Poslední ofenziva Iráčanů směřuje ze západu a jihu. O několik dní dříve, v neděli, se začalo bojovat v severní části starého mosulského centra, zatímco na východě je ohraničeno těžko překonatelnou řekou. „Tohle je poslední kapitola,“ komentoval před několika dny pro iráckou státní televizi generál Abdul Ghání al-Asadí.

Irácko-americká operace Inherent Resolve měla původně být završena do konce minulého roku. Protahuje se tak už o více než půl roku. Nikdo totiž neočekával tak lítou obranu džihádistů. Stovkám z nich se povedly sebevražedné útoky, další těžce bránili své pozice. Vrchní patra domů v obzvláště členité a klikaté západní části města byla poseta dobře ukrytými odstřelovači.

Kvůli tomu se na konci operace předpokládají nejkrvavější boje, když jen v posledních třech týdnech několikanásobně vzrostly počty civilních obětí, protože irácké speciální síly nebyly schopny plně zajistit koridory vybrané pro jejich útěk. Snipeři IS navíc podle OSN zabili asi 230 civilistů, kteří se snažili utéct v loďkách přes řeku. Speciálně prý teroristé míří na děti, aby se rodiny ze strachu o ně nesnažily utíkat. „Používají je jako zbraně. To jen dokládá, jak nevybíravá a katastrofická tato válka je,“ komentoval situaci Peter Hawkins, představitel Dětského fondu UNICEF pro Irák.

Za devět měsíců bojů uteklo ze svých domovů podle OSN celkem 850 tisíc Mosulanů, více než polovina celkového počtu obyvatel před ofenzivou. Tisíce z nich byly zabity rukama teroristů, ale i bombami při amerických náletech. Irácká armáda raději odmítla zveřejňovat oficiální statistiky padlých, aby neničila morálku svých těžce bojujících jednotek.

VIDEO: Mešita, kde se zrodil Islámský stát, je v troskách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Boje posledních dní vyvrcholily již popsanou explozí slavné mešity. „Je to zločin proti obyvatelům Mosulu i celého Iráku. Proto musí být tato brutální organizace rozdrcena,“ komentoval středeční události americký generálmajor Joseph Martin, velitel koalice bojující proti IS. Vyloučil také zodpovědnost amerických letadel, na něž vinu svalila zpravodajská agentura IS Amak. „Bitva za osvobození Mosulu ještě není dotažena do konce a stále se soustředíme na podporu našich iráckých spojenců,“ dodal podle britského serveru The Independent.

Iráčtí vojenští velitelé soukromě přiznali, že si za cíl stanovili dokončení operace na svátek Íd al-fitr, kterým v noci z neděle na pondělí končí svatý měsíc muslimů ramadán. Není však zřejmé, jestli se jim to podaří splnit. Jisté je, že je to otázkou dnů.

‚Špagety‘ kvůli zahraničním aktérům

Území ovládaná Islámským státem se rychlým tempem zcvrkla. Po pádu Mosulu už organizaci zbude pouze jedno velké sídlo, Rakka, jejíž civilisty ještě očistec v podobě dlouhého osvobozování čeká. Za hlavní hřebík do rakve organizace v její teritoriální podobě je však považován už pád Mosulu. Rakce moc šancí na přežití dáváno není.

Ani její dobytí však nebude znamenat, že by si vlády blízkovýchodních států mohly oddechnout. „V Iráku přetrvává politická krize, kterou nikdo neřeší. Otázkou je, jestli tamní vláda dělá něco pro vytvoření nového politického prostředí, které by ovlivnilo, jak budou lokální komunity reagovat na svět bez IS,“ řekl serveru Al Jazeera Yezid Sayigh, politolog z Blízkovýchodního centra nadace Carnegie pro mezinárodní mír.

Vedlejším efektem působení IS v Iráku je prohloubení sektářských sporů mezi šíity a sunnity v zemi. Existuje tam několik různých politických frakcí a bojůvek, které jsou podporovány různými zahraničními aktéry s různými zájmy. Za někým stojí USA, za jinými Turecko, za šíity Írán.

Ale ani uvnitř jednotlivých náboženských sekt není vše idylické. „Všichni se teď fixují na řešení IS, ale ty problémy budou hlubší. Jen mezi šíitskými skupinami panují velké rozpory, které mohou vést k dalším bojům,“ uvedl Sayigh. S dalšími mezinárodními experty se proto shoduje, že porážka IS může vést k násilnému boji o moc mezi nimi. „Všichni mají rozdílné zájmy a zahraniční aktéři v zemi vytvořili ‚špagety‘, které jen situaci zhoršují,“ uzavřel Richard Atwood, šéf newyorské kanceláře organizace International Crisis Group, který se zaměřuje na problematiku Islámského státu.