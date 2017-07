V Mosulu za sebou IS nechal konvoj sebevražedných buldozerů. Policie je teď vystavuje

Mezi zabavenými automobily jde většinou o standardní vozy SUV. Liší se většinou tím, že jejich karoserie byla vylepšena neprůstřelnými ocelovými pláty. Vypadají proto jako vozidla z postapokalyptického filmu, jako je Šílený Max.

Dalších změn se dočkal také interiér vozů. Na místech spolujezdců ve přední i zadní části vozů už nemají sedadla, ale jsou uzpůsobeny tak, aby se do nich vešlo co nejvíce výbušnin.



Jediné, co pak teroristům zbývalo, bylo posadit vybraného mučedníka za volant a vyslat jej vstříc postupujícím jednotkám iráckých speciálních sil. „Tuning“ plátování vozidel zaručil, že se automobily byly schopny dostat co nejblíže svému cíli a způsobit o to větší škody. Nezastavila je mnohdy ani nepřetržitá střelba Iráčanů.

Nejpopulárnější značkou mezi džihádisty byla Toyota, nejčastějším modelem pak její Land Cruiser. U teroristů se však osvědčily kromě japonských i jihokorejské vozy Kia či Hyundai. Oblíbenost asijských automobilů vedlo západní velitele mezinárodní koalice bojující proti IS k tomu, že uvažují o zahájení vyšetřování, jak je taková přemíra japonských a korejských značek možná.