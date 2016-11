Zemřel hudebník Leon Russell. Hrál se Sinatrou, Claptonem, Eltonem Johnem a dalšími

NEW YORK V americkém Nashvillu zemřel zpěvák, hudebník a skladatel Leon Russell, od roku 2011 člen americké Rock’n’rollové síně slávy. Na hudební scéně působil od konce 50. let, dožil se 74 let.

Russell proslul zejména jako mnohostranný interpret, pianista, kytarista a baskytarista. S anglickým zpěvákem Eltonem Johnem, který Russella označoval za „svého druhu hudebního boha“, natočil v roce 2010 album The Union.

Russell ve své kariéře doprovázel Franka Sinatru, Raye Charlese, Erika Claptona, Barbru Streisandovou a desítky dalších špičkových umělců. Byl vyhledávaným studiovým pianistou a anonymně nahrál množství popových hitů. Na předních scénách působil do letošního roku a v plánu měl další turné v roce 2017. Podle oznámení Russellovy manželky umělec zemřel ve spánku.