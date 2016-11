Do vězení půjdou také další dva spoluobžalovaní, kteří mají rovněž německé občanství. I oni byli členy stejné džihádistické skupiny a soud jim za to vyměřil trest odnětí svobody v trvání dvou let a devíti měsíců.

Trojice odsouzených mužů odjela v roce 2013 do Sýrie. Dva z nich v témže roce Sýrii opustili a neplánovali žádnou další teroristickou činnost, třetí, šestadvacetiletý Němec, se k Islámskému státu připojil. Sýrii opakovaně navštěvoval, naposledy v roce 2015, kdy se opět pokusil dostat k bojovníkům IS.

Rozsudek vrchního zemského soudu byl vynesen v prvoinstančním řízení a zatím není pravomocný.