V Německu se za rok prodalo 85 tisíc kusů komentovaného vydání Hitlerovy knihy

Loni v dubnu se kritické vydání Hitlerova ideologického spisu dostalo dokonce na první příčku žebříčku nejlépe prodávaných knih, který sestavuje časopis Spiegel. Na konci tohoto měsíce by se měl na knižní trh dostat již šestý dotisk knihy.



„Ta prodejní čísla nás zaskočila, s tím nemohl nikdo počítat,“ uvedl ředitel mnichovského Ústavu pro soudobé dějiny Andreas Wirsching. Podle něj ale knihu nekupují pravicoví extremisté, ale spíše lidé, kteří se zajímají o historii a politiku. Je mezi nimi také řada učitelů, dodal Wirsching.

Kniha s názvem Hitler, Mein Kampf - kritické vydání vyšla loni kvůli svému rozsahu téměř 2000 stran ve dvou svazcích. Celkem tvoří komentář mnichovských historiků dvě třetiny obsahu knihy.

Autorská práva na Hitlerovu knihu mělo 70 let Bavorsko. Práva však vypršela na konci roku 2015. Spis nacistického vůdce se mnichovští historici rozhodli poprvé od konce druhé světové války vydat proto, aby vzali vítr z plachet těm, kteří by jej chtěli rozšířit bez komentáře, který by upozorňoval na nacistické zločiny.

Hitler napsal Mein Kampf v roce 1924 ve věznici po neúspěšném pokusu o puč. V knize formuloval základy nacistické ideologie, která prosazuje stát řízený nejvyšším vůdcem a nadřazenost jedné rasy oprávněné porobit a likvidovat rasy ostatní. V roce 1943 bylo v Německu na deset milionů výtisků knihy.

Na rozdíl od Německa v řadě jiných evropských zemích vyšel i nekomentovaný překlad Hitlerovy knihy, například v Česku již v roce 2000.