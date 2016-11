V Německu zatkli syrského uprchlíka s materiálem na výrobu bomb, hlásí se k IS

BERLÍN/KODAŇ Německá policie zadržela dvacetiletého syrského uprchlíka poté, co se pokusil dostat do Dánska s materiály, z nichž lze vyrobit bombu. Muž je sympatizantem teroristického Islámského státu (IS), napsala s odvoláním na žalobce ve Stuttgartu agentura Reuters.

Jméno Syřana úřady nezveřejnily. Mluvčí žalobců uvedl, že strážci zákona jej zatkli v neděli v jihoněmeckém městě Ulm poté, co se mu o den dříve nezdařil pokus přejít do Dánska. Informace o případu byly zveřejněny až nyní. Do domova důchodců pro kněze ve Francii vtrhl ozbrojenec a zabil nejméně 1 ženu. Před policií utekl Prokuratura podle mluvčího disponuje důkazy, že Syřan sympatizuje s teroristickou organizací IS. Zatím ale nezjistila, zda udržoval kontakt se členy IS mimo území Německa. Podezřelý muž v Německu již určitou dobu pobýval, podle mluvčího ale není jasné, kdy do země vstoupil a jestli dostal azyl. V říjnu se v cele oběsil Syřan Džábir Bakr, který byl zřejmě napojený na IS a který podle kriminalistů připravoval v Německu teroristický útok na letiště v Berlíně.