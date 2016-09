Fotografie a televizní záběry z místa neštěstí ukazují citelně poškozenou budovu a částečně zřícený strop. Poničen byl i vlak. K nádraží se sjeli záchranáři.

Vlak podle agentury AP přijížděl k zastřešenému prostoru mezi nádražní budovou a nástupištěm. „Prostě nezastavil,“ řekl AP moderátor stanice WFAN, který byl svědkem neštěstí. „Projel zábrany a rovnou najel (do prostoru, kde čekají lidé),“ dodal.

Footage shows aftermath of crash at a train station in Hoboken, NJ -- one of the busiest stations in the NYC metro https://t.co/Ny2pgSTiRJ pic.twitter.com/07NKeWscFZ