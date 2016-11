Případ podle AP souvisí s vloupáním do domu. Podezřelého policejní hlídka začala stíhat, honička ale brzy skončila. Útočník následně střelil jednoho z policistů do hlavy, druhý utrpěl zásah do nohy. Zraněný policista je podle listu The Wall Street Journal ve vážném stavu.



Před nadcházejícími americkými prezidentskými volbami je policie v New Yorku v pohotovosti, neboť tajné služby varovaly před možnými teroristickými útoky v tomto americkém velkoměstě.