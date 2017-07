V novém klipu Monkey Business vystupují tuzemské sportovní hvězdy

PRAHA V novém videoklipu skupiny Monkey Business k písni Sex and Sport? Never! vystupují české sportovní hvězdy v čele s biatlonistkou Gabrielou Koukalovou. Režie se pod jménem Wood Bros ujali baskytarista Pavel Mrázek a zpěvák Matěj Ruppert.

„V klipu nechybí ani Marta Kubišová, která ve skladbě hostuje už na stejnojmenném albu z roku 2015,“ informovala za tvůrce informovala Michaela Rozšafná.



„V klipu uvidíte v hlavních rolích bratry Škarohlídy z družební skupiny Hentai Corporation, herečku Evu Leimbergerovou, zbožňovanou Martu Kubišovou a plejádu našich nejlepších a legendárních sportovců, kteří nás poctili svojí účastí. Ideově projekt vznikal skoro dva roky,“ uvedl jeden z autorů klipu Pavel Mrázek.

V klipu se objevili například fotbalisté Antonín Panenka, Ladislav Vízek, Karel Poborský, Patrik Berger, Tomáš Ujfaluši, Vladimír Šmicer a Pavel Horváth, hokejisté Tomáš Hertl a Dominik Hašek, akrobatický lyžař Aleš Valenta, vodní slalomář Vavřinec Hradílek, běžkař Martin Koukal, badmintonový hráč Petr Koukal nebo profesionální biker Richard Gasperotti.

Monkey Business oslavili letos v květnu tradičním koncertem v pražských Žlutých lázních své 17. narozeniny. Na něm kapela představila také nejnovější album Sex and Sport? Never! v remixové podobě. Novinka od producenta Ecsona Waldese nabízí 11 hudebních pohledů na skladby z alba Sex and Sport? Never! z dílny mladých kapel a producentů.

Vedle nové remixové desky a videoklipu přichystali Monkey Business v letních měsících pro své fanoušky také několik koncertů. Už 28. července vystoupí spolu s Bárou Polákovou na Letním parketu ve východočeské Výravě, následně 4. srpna v klubu PDA v Sušici a 18. srpna v amfiteátru Loket spolu s JAR.

Do sedmnácté sezony vstoupili Monkey Business s novou členkou kapely Terezou Černochovou, která po 16 letech nahradila zpěvačku Tonyu Gravesovou. Monkey Business patří mezi nejúspěšnější české kapely nového tisíciletí. Skupinu založil v roce 2000 multiinstrumentalista Roman Holý.

Na deskách Monkey Business se vždy objevovali zajímaví hosté. V minulosti to byli americká písničkářka Joan Baezová, člen britské skupiny Freak Power Ashley Slater nebo Glenn Hughes známý z účinkování v Deep Purple. Na zatím posledním albu Sex And Sport? Never! vedle Kubišové pijanskou zpověď The Golden Age Is Gone nazpíval Wabi Daněk, na kytaru hraje Mike Stern a na klávesy hostuje Gábor Presser z maďarské kapely Locomotiv GT.