V očích republikánů se už rýsuje nový prezident. Nadchnul je Penceův debatní výkon

Portál Politico poznamenal, že Pence v debatě s demokratickým viceprezidentským kandidátem Timem Kainem nejen uklidnil nervy republikánů znejistěných nynější kampaní, zároveň je také přesvědčil o tom, že by za čtyři roky mohl být vhodnou republikánskou volbou, pokud v listopadu Trump s někdejší první dámou a bývalou ministryní zahraničí prohraje.



Guvernér státu Indiana se v klání s Kainem postavil za tradiční republikánské hodnoty, vyslovil se proti potratům, vyzval ke snížení daní a prosazuje malý vládní aparát.

„Žije nynějšími volbami v roce 2016,“ prohlásil republikánský senátor Dan Coats, který je Penceovi blízký. Zároveň ale dodal, že zřejmě každý si po debatě musel pomyslet, že Pence čeká zářná budoucnost. „Má skvělou budoucnost, ať už bude jakákoli,“ uvedl Coats, který podporuje Trumpa.

There's a reason lots of conservatives wanted Pence to run for president. The American people are seeing why. #VPDebate — Brent Bozell (@BrentBozell) 5. října 2016

„Zcela jistě zvýšil své šance, pokud o to bude mít zájem,“ řekl další republikánský senátor Jeff Flake. „Nemyslím, že to byl jeho cíl, ale rozhodně nezpůsobil nic, čím by své šance snížil,“ dodal s tím, že o aspiracích Pence neví, ale jako případného dalšího stranického kandidáta by ho uvítal. Flake je rovněž přítelem Pence, na rozdíl od svého kolegy Coatse ale Trumpa podpořit odmítl.

Republikáni nicméně tvrdí, že zatím nehledí za horizont nynější prezidentské kampaně. Politico však upozornil na to, že Pence je nyní na celoamerické úrovni známou postavou, ve Washingtonu je mezi republikány oblíbený a je také přesně tím typem politika, kterého si mnozí ve vedení Republikánské strany přáli jako vítěze primárek. Nad účastí v letošní kampani dokonce uvažoval, nakonec se ale rozhodl ucházet se o znovuzvolení do guvernérské funkce. Do listopadových guvernérských voleb ale kvůli viceprezidentské kandidatuře nezasáhne.