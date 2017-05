V ostravské MHD kontrolují pasažéry a pořádek asistenti. Romové mluví o diskriminaci

Ostravský dopravní podnik nasadil asistenty přepravy poprvé 4. dubna, na což jako první upozornil server iDnes.cz Od jejich fungování si společně s radnicí slibuje zlepšení tarifní kázně cestujících a zároveň zvýšení jejich bezpečnosti. Momentálně se v městských hromadných prostředcích pohybuje šest proškolených zaměstnanců, v budoucnu by se přitom jejich počet měl rozrůst až na padesát.

Práce mužů oděných do modrých vest, které mají na pasažéry působit klidným dojmem, však mezi cestujícími vyvolala silné emoce. Zatímco mnozí včetně řidičů si ulevili, jiní si na asistenty přepravy začali stěžovat. Místní Romové se dokonce domnívají, že jsou nasazováni převážně na linkách projíždějícími romskými lokalitami. Ačkoliv ostravský radní pro dopravu Lukáš Semerák přiznává, že nezanedbatelná část černých pasažérů jsou Romové, odmítá, že by opatření bylo rasistické či namířené proti nim.

„Skupiny se rekrutovaly ze dvou kategorií. Jedna jsou Romové, ale výrazně lépe na tom nebyli ani návštěvníci Stodolní ulice, kteří se vraceli domů v časných sobotních a nedělních hodinách. Opatření je zaměřené proti všem,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Semerák, jenž na asistenty eviduje již několik stížností adresovaných Romy. „Většinou jsou absurdní typu nedostal jsem se včas do školy nebo nemohl jsem jet na černo.“

„Nejde, aby kontrolovali jen Romy“

Podle aktivisty Kumara Vishwanathana, který se věnuje romské komunitě na Ostravsku, si Romové nestěžují. Lidé za ním ale prý chodí, neboť s diskriminací ze strany asistentů mají osobní zkušenosti.

„Asistenti jsou podle mě v pořádku. Když ale budou statisticky prokazatelně mířit na Romy s předpokladem, že Romové nebudou platit, pak to v pořádku není. Nelze, aby kontrolovali jen Romy, potom je to zjevně diskriminační,“ řekl serveru Lidovky.cz Vishwanathan. „I když předsudek, že Romové jezdí častěji na černo, může být statisticky pravdivý, je nesprávné, aby se veřejná instituce zaměřila na jedno etnikum.“

Indický aktivista, pedagog a sociální pracovník indického původu Kumar Vishwanthan.

Romové podle něj nutnost jezdit s platnou jízdenkou nezpochybňují. „To je spíš politická agenda, že jsou Romové proti, protože by měli mít možnost jet MHD bezplatně. Není to pravda,“ doplnil.

Romové jako asistenti?

Linky 11, 33 a 48, na nichž asistenti prozatím jezdí, vybral dopravce na základě vnitřních šetřeních a podnětů od řidičů, kontrolorů i samotných revizorů. „Nedá se říct, že by šlo o nejvíce problémové spoje, kde jezdí nejvíce lidí na černo. Linka 48 je například jednou z nejdelších autobusových linek, která spojuje stěžejní body v Ostravě,“ přiblížila mluvčí dopravního podniku Karolína Rycková.



Asistenti v současnosti jezdí ve dvou skupinkách po třech, přičemž je doprovází dva strážníci městské policie. Na zastávce vždy vystoupí a zahlásí, že do vozu mohou nastoupit pouze lidé s platným jízdním dokladem. Jakmile cestující do hromadného prostředku nastoupí, asistenti přejdou ke kontrole jízdenek. Pakliže ji někdo i přes předchozí výzvu na zastávce nemá, požádají jej prvně, aby si ji pořídil. Pokud tak neučiní, na další zastávce si musí vystoupit. Na rozdíl od revizorů nemohou asistenti cestující pokutovat. Během jediného měsíce, kdy je služba v ostravské MHD v provozu, bylo z vozu vyloučeno téměř šest set pasažérů, dalších 1 700 nebylo umožněno ani nastoupit.



Cestující, kteří odmítají i nadále za využití městské dopravy řádně platit, už vymysleli způsob, jak se asistentům přepravy vyhnout. Pakliže je v nějakém spoji zahlédnou, jednoduše vyčkají na zastávce a pojedou až tím dalším. I proto by postupně měli projít školením a zařadit se následně do provozu další asistenti. Podle Vishwanathana by nebylo od věci, aby v místech, kde se koncentrují Romové, jezdili smíšené skupinky asistentů, mezi nimiž by měli Romové své zástupce. Předešlo by se tak prý zbytečným nedorozuměním.

Až na výjimky si lidé v Ostravě na asistenty zvykají. „Někteří je kvitují, jiným se nelíbí, protože do přepravy nemůžou nebo se musí chovat jinak, než by chtěli. I Romové se v tomto ohledu rozdělili,“ dodal Semerák. Nejvíce si prý nové opatření pochvalují řidiči, podle nichž se tím zvýšila bezpečnost ve vozech.