Bouře Otto zesílila na hurikán a míří na Kostariku. V Panamě jsou čtyři oběti, z toho dvě děti

V Panamě ještě jako tropická bouře způsobil Otto smrt čtyř lidí a jedna osoba se pohřešuje. Podle místní civilní obrany oběti zabily padající stromy a sesuvy půdy. Přírodní živel zničil desítky domů, přerušil letecký provoz a uzavřeny byly také školy.

Kostarické úřady vyhlásily stav ohrožení a v některých oblastech, zejména na severu u hranic s Nikaraguou, nařídily preventivní evakuace. Do bezpečí bylo ve středu letecky a lodní dopravou přesunuto na 4000 lidí hlavně z regionů, kam je obtížný přístup. „Dopad na Kostariku bude vážný,“ obává se kostarický prezident Luis Guillermo Solís.

Podle NHC by měl hurikán Otto postupovat na severozápad. Zřejmě ve středu ráno místního času zasáhne východní pobřeží Kostariky a Nikaraguy, poté by se měl stočit směrem na západ a směřovat do Tichého oceánu.