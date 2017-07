Burkiny nevadí v Praze a Teplicích. Jinde s nimi mají akvaparky problém

Zákaz burkin ve Francii Burkiny zakázaly loni v létě nosit na plážích zhruba tři desítky francouzských měst . Zástupci letovisek na Azurovém pobřeží svůj krok vesměs zdůvodňovali tím, že tento oděv příliš zdůrazňuje příslušnost k islámskému náboženství. To by v době, kdy se země vzpamatovávala z teroristických útoku spáchaných radikálními islamisty, mohlo provokovat. Francouzské soudy posléze na přelomu srpna a září zákaz v několika městech zrušily, mimo jiné také například v Nice, kde Mohamed Lahouaiej Bouhlel, Francouz tuniského původu, 14. července vjel nákladním vozem do davu lidí na místní promenádě. Útok tehdy usmrtil 87 osob, dalších více než 400 zranil.

Francouzi si spor o burkiny prožili loni. Několik tamních měst koupání v tomto oděvu zakázalo, aby soudy později tyto omezení znovu povolily. Nyní to vypadá, že rozruch kolem plavek, které zakrývají vše kromě obličeje, dlaní a chodidel, pomalu proniká i do Česka. Jen s tím rozdílem, že primárním důvodem k odmítání burkin nemá být náboženská provokace, jako tomu bylo v západoevropské zemi, nýbrž hygiena - ačkoliv mnoho komentářů v sobě ukrývá náboženskou nenávist či rasistický podtext.

V Praze a Teplicích jsou burkiny povoleny

Čestlické vodní centrum Aquapalace po rozšíření snímku obdrželo desítky stížností. Lidé na sociálních sítích akvaparku vzkazovali, že jej kvůli tomuto incidentu již nikdy nenavštíví a pošlou na něj kontrolu z hygienické stanice. Ten se je následně snažil ujistit, že hygienické zásady a bezpečnost klientů jsou prioritou a koupání v jakémkoliv venkovním oděvu je v areálu striktně zakázáno.

„Zvláštním bodem jsou však novinky posledních let, jako například koupací trička nebo burkiny. Toto oblečení je vyrobeno z materiálu vhodného ke koupání,“ vysvětlil akvapark na svých facebookových stránkách s tím, že klientky tak návštěvní řád neporušily.

Celotělové plavky přitom nejsou v tuzemských bazénech ojedinělým úkazem. Podobně jako v Čestlicích přistupuje k otázce burkin od roku 2013 i Aquacentrum Šutka v Praze 8. Pozitivní postoj zaujímá rovněž teplický plavecký areál. V obou těchto městech mají s muslimy letité zkušenosti. Zatímco metropoli navštěvují hojně kvůli obchodním a kulturním příležitostem, do severočeského města jezdí za lázeňskými procedurami.

Zástupci obou areálů se shodují, že pokud jsou burkiny z plaveckého materiálu, lidé v nich smějí do bazény vstoupit. „Materiál před vstupem prověřujeme, aby se potvrdilo, že nejde třeba o bavlnu,“ přiblížila serveru Lidovky.cz Lenka Butová, zástupkyně Aquacentra Teplice. Klienti podle ní musí ukázat, že s sebou mají nejen plavky, ale také mýdlo a ručník.

Zároveň však dodává, že hostů v takovém typu plavek příliš nemají. „Převážně se chodí koupat víceméně otcové s dětmi, aby tomuto předešli. Ženy chodí minimálně,“ doplnila Butová. V Šutce dosud kvůli této problematice zaznamenali dvě stížnosti, v Teplicích žádnou.



Ostatní akvaparky jsou striktnější

Odlišný názor na nošení burkin má vedení řady akvaparků vyskytujících se v krajských městech. „Pokud by se v nich chtěl někdo koupat, řešili bychom to individuálně. Musel by nás přesvědčit, že to jsou plavky,“ sdělil serveru Lidovky.cz Dalibor Přikryl, hlavní manažer Aquaparku Olomouc. „Tím, že chtějí vlézt v tomto oblečení do vody, porušují předpisy. V oděvech se z hygienických důvodů koupat nelze,“ řekl mluvčí Služeb města Jihlava Martin Málek, která provozuje tamní Vodní ráj.

S burkinami se vůbec nesetkali v libereckém Centru Babylon nebo dvou brněnských akvaparcích: Aqualand Moravia a Aquapark Kohoutovice. Nepočítají tak s nimi ani ve svých návštěvních řádech, jež povolují pouze plavky z pružného přiléhavého materiálu bez kovových či tvrdých doplňků.

„Takové koupání tu nikdy neproběhlo, je zakázané. Neviděli bychom to rádi,“ uvedl bez dalších podrobností Stanislav Bydžovský, vedoucí akvaparku Městské lázně - Aquacentrum Hradec Králové.

Účastníkům diskuzí na sociálních sítích se mimo jiné nelíbila také skutečnost, že některé akvaparky burkiny akceptují, přestože zároveň zakazují nošení plavek bermudového typu. Zástupci jednotlivých akvaparků napříč republikou jsou však víceméně zajedno v tom, že dlouhé pánské kraťasy jsou hygienicky ještě závadnější. Podotýkají, že návštěvníci si ne vždy vyprázdní všechny své kapsy. Zmiňují i ekonomický rozměr, že bermudy, které nejsou přímo materiálu vhodného pro plavání, nasáknou velké množství vody, jež návštěvníci vzápětí zbytečně „vytáhnou“ z bazénu.

Burkiny (ilustrační snímek).

Spor o nošení burkin v čestlickém vodním centru zaznamenal i ministr pro lidská práva Jan Chvojka. Podle něj by mělo být pouze v kompetenci akvaparku, jaký plavecký úbor povolí. „Každý by se měl koupat v tom, co mu vyhovuje, a v tom, co není zákonem nebo nařízením zakázáno,“ napsal serveru Lidovky.cz.

S celotělovými plavkami zakrývajícími také hlavu přišla na trh v roce 2004 nyní 49letá Aheda Zanettiová, libanonská podnikatelka, jež od dětství žije v Austrálii. Svým produktem s ochrannou známkou „burkini“ či „burqini“ usnadnit muslimkám návštěvu pláží a veřejných koupališť, aniž by porušovaly zásady svého náboženství.

V současnosti ale burkiny neslouží pouze muslimkám. Užívají je třeba také ženy, které se vyléčily z rakoviny nebo z různých zdravotních a jiných důvodů nechtějí vystavovat kůži slunečnímu záření. Jejich loňský zákaz ve Francii dle Zanettiové způsobil zvýšený prodej v mnoha částech světa. Oblíbily si je například ultraortodoxní židovky v Izraeli. Běžně k dostání jsou také v Česku.