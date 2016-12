V Praze nouzově přistálo letadlo, na jehož palubě muž hrozil odpálením bomby. Policie ho vyvedla

Okolo 21. hodiny se podařilo muže, který hrozil bombou, z letadla vyvést. „Spíše se jedná o nějakého člověka, který je vyšinutý,“ řekl ministr na otázku, zda měl útok znaky teroristického útoku.

Pilot letadla podle záznamu na webu www.liveatc.net oznámil, že má na palubě 162 pasažérů a šest členů posádky. Letadlo mělo podle jeho sdělení ještě 5,6 tuny paliva. „Žádáme plnou pohotovost, asistenci pyrotechnické jednotky a protiteroristického týmu,“ hlásil.

Muže polské národnosti zadržela policie a vyslýchá ho. Podle serveru AKTU.cz: je zadrženému Polákovi kolem 60 let, v letadle byl údajně s manželkou.



Zadržela ho zásahová jednotka cizinecké policie sloužící na letišti. Při zásahu spolupracovali policisté s hasiči, kteří jim poskytli plošinu, po které se dostali do letadla. Pak ho zásahová jednotka zpacifikovala za pomoci donucovacích prostředků. Podle ministra Chovance na místě byla i URNA - Útvar rychlého nasazení.



Všichni cestující, většinou Poláci, byli z letadla evakuováni, prošli pasovou a celní kontrolou. Chovanec řekl ČT, že pak začne pyrotechnická prohlídka celého letadla, které nebude moci několik hodin odletět. Pro cestující se bude hledat ubytování.

Pics from PRG airport. Situation "under control and calm" said @Milan_Chovanec for Czech Public radio. pic.twitter.com/RTmO27E7oL