U publika oblíbený kabaret Ovčáček čtveráček měl v Praze svou derniéru

Jako mnohde jinde se i v českobudějovickém kině Kotva přenos vyprodal během jediného dne. Podle šéfa biografu Jana Turinského je to naprosto neobvyklé. „Je to výjimečná rychlost, to se nám ještě nestalo. Po dohodě s produkcí jsme přidali další představení, to se také vyprodalo, tak jsme ještě přidali neobvyklý čas ve 22:00, záznam,“ řekl.

V brněnském divadle Reduta zmizely vstupenky podle jeho mluvčího Vítězslava Charváta během prvních čtyř hodin po oznámení. „Bylo hned vyprodáno, a to všech 275 míst,“ řekl Charvát. V Redutě se ještě večer vysílá záznam z představení, i ten byl během několika hodin vyprodaný.

Impulzem k inscenaci vzniklé v rekordně krátké době byly události kolem udílení státních vyznamenání a loňský hořký příběh pamětníka holoakustu Jiřího Bradyho v jeho vlasti. „To, co se dělo kolem Bradyů, nám přišlo nejen trapné, ale i absurdní, k tomu se divadlo může vyjadřovat,“ uvedl ředitel zlínského divadla a autor hry Petr Michálek.

Ve hře se kromě Ovčáčka a Bradyho objevuje i nepřímý účastník kauzy 14. dalajlama, v inscenaci označovaný jako „malý muž z Tibetu, co věří, že v lásce je ten fór“. Hraje taky ministr kultury Daniel Herman, zpěvák Daniel Hůlka, karikovaní novináři, Vratislav Mynář, čtyři nejvyšší čeští státní představitelé a signatáři dopisu adresovaného čínské vládě, ale i čínský prezident nebo Tomáš Garrique Masaryk.

Největší aplaus kromě závěru sklidila scéna, kdy právě čtyři státní činitelé čtou dopis, kterým chtěli ujistit čínskou vládu o loajalitě Česka, a kleknou si při tom na kolena. Potlesk měla také scéna, kdy tibetský duchovní vůdce Ovčáčkovi na obavy, že ho někdo tlačí k přijetí buddhismu, odpoví: „Stačí, když se staneš člověkem.“

Inscenace se dotýká mnoha Ovčáčkových mediálních výstupů, které průběžně sklízely odezvu hlavně na sociálních sítích; také jeho četné užívání jedné z nich je ve hře podrobeno kritice. Hra se dotýká známého prezidentova hledání údajného článku Ferdinanda Peroutky, které skončilo až u soudu, zmatečného vystupování bývalého hradního protokoláře Jindřicha Forejta na tiskové konferenci, když nebyl schopen vysvětlit, zda Jiřího Bradyho o plánovaném udělení vyznamenání informoval, či nikoli. Později jeho představitel říká, že své názory nemění a - pravděpodobně v reakci na úvahy o jeho náhlém odchodu z Hradu - drží svou „lajnu“.

Kabaret Ovčáček čtveráček není jediným divadlem z poslední doby, které má politický kontext. Divadlo Husa na provázku uvedlo na podzim operetu Včera jsme to spustili inspirovanou aktem skupiny Ztohoven s trenýrkami na Pražském hradě. Ze dvou současných a jednoho bývalého blízkého spolupracovníka prezidenta Miloše Zemana si utahuje nová inscenace Divadla Komediograf v Brně. Pracuje s konstrukcí, že prezident prohrál v kartách Hrad, což jeho tým musí náležitě „vyžehlit“. Představení dostalo název Parta hic znovu zasahuje.