‚V programu to neměli.‘ Polský prezident chystá veto kontroverzních zákonů o soudech

VARŠAVA Polský prezident Andrzej Duda se rozhodl vetovat dva kontroverzní zákony o nejvyšším soudu a o soudní radě, které navzdory kritice opozice i Evropské komise prosadila vládní strana Právo a spravedlnost (PiS). Prezident to v pondělí oznámil před televizními kamerami, krátce před schůzkou s předsedkyní nejvyššího soudu. Proti novým zákonům v Polsku demonstrovaly v posledních dnech tisíce lidí.

„V programu PiS nebylo zmínky o kontrole nad nejvyšším soudem, ani o tom, že generální prokurátor bude rozhodovat o tom, kdo bude soudcem, a kdo ne,“ řekl Duda, který sám z PiS vzešel. Generálním prokurátorem je v Polsku z titulu své funkce ministr spravedlnosti.



Prezident rovněž řekl, že polská justice potřebuje nápravu a že je velmi špatné, pokud se soudci považují za nejdůležitější kastu. Změny je ale nutné uskutečňovat tak, aby nenastal rozkol ve společnosti a aby se lidé nebáli svého státu, řekl. Oba zákony je podle něj nutné upravit tak, aby se staly přijatelnými. „Doufám, že se zákony podaří připravit během dvou měsíců,“ řekl.

PiS má v obou komorách polského parlamentu většinu. Strana tvrdila, že polská justice potřebuje očistu, jakou od pádu komunismu nezažila, a že má soudní reforma lidem vrátit spravedlnost. Kritici ale poukazovali na to, že sporné zákony zajistí parlamentní většině a vládě premiérky Beaty Szydlové moc nad soudy, a prakticky tak zruší dělbu moci, která je základem demokracie. To by podle nich umožnilo předsedovi PiS Jaroslawu Kaczyńskému nastolit v Polsku autoritářský režim.