V Rudolfinu byla po rekonstrukci otevřena kavárna

Cílem projektu je zatraktivnění budovy Rudolfina pro veřejnost. Rudolfinum využívá Česká filharmonie (ČF).



Rekonstrukce Hlavním důvodem loňské rekonstrukce Sukovy síně byla špatná akustika. Bylo nutné pořídit novou podlahu a dveře, které zároveň umožňují propojit Sukovu síň s Dvoranou v jeden velký prostor pro konání společenských akcí s kapacitou až 1000 osob. Projekt Otevřené Rudolfinum je hrazen z dotace 70 milionů korun od ministerstva kultury.

Novou podobu kavárny navrhla architektonická kancelář Atelier Brno vedená Petrem Hrůšou. Kavárna byla mimo jiné vybavena gastronomickými technologiemi, které umožňují přípravu studeného i teplého jídla. „Hlavním cílem bude prodloužení absolvovaného kulturního zážitku, avšak dveře budou otevřené pro všechny od oběda do večera,“ sdělil Sanjiv Suri, majitel společnosti Zátiší Group, která se stala provozovatelem kavárny. Kavárna bude otevřena od úterý do neděle od 11:00 do 23:00.



Od roku 2013, kdy projekt Otevřené Rudolfinum začal, byla vylepšena Sukova síň, akusticky povznesena dvorana, vyměněna podlaha v Dvořákově síni a nyní je zpřístupněna nová kavárna, uvedl generální ředitel ČF David Mareček. „Je mým vřelým přáním, aby se Cafe Rudolfinum stalo vyhledávaným místem nejen pro posluchače koncertů České filharmonie a návštěvníky Galerie Rudolfinum, ale i pro běžné kolemjdoucí,“ dodal.

Novou kavárnou projekt Otevřené Rudolfinum nekončí. V přízemí by měly být například vybudovány nové pokladny a zprovozněn nový výtah z Alšova nábřeží.