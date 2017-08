V Saúdské Arábii byl zatčen chlapec, který tančil na přechodu macarenu

RIJÁD Úřady v Saúdské Arábii zadržely čtrnáctiletého chlapce, který se loni v červenci objevil na videu, jak na rušné silnici v saúdském městě Džidda tančí na skladbu Macarena. Chlapec, jehož národnost nebyla zveřejněna, byl obviněn z nevhodného chování na veřejnosti a z ohrožení silničního provozu. Zda bude obžalován a potrestán, není jasné. Informoval o tom zpravodajský server BBC.

V konzervativní Saúdské Arábii mají státní orgány kvůli nedostatku kodifikovaných zákonů rozsáhlé pravomoci při zatýkání a vydávání trestů dětem, píše BBC.



Jeddah boy dancing in the middle of Tahlia Street is the hero we need pic.twitter.com/fui9v2UuDF