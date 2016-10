V Saúdské Arábii popravili člena královské rodiny. Za vraždu byl odsouzený k trestu smrti

Ministerstvo vnitra oznámilo, že se v Rijádu konala poprava prince Turkího bin Saúda bin Turkího Kabíra. Ve rvačce, jíž se účastnilo více lidí, zastřelil člověka.



Ke královské rodině patří podle agentury AFP tisíce lidí a většina z nich má titul princ a princezna. Právník Abdarrahmán Lahám ocenil úřady za jejich postup a připomněl, že od činu a popravy uplynuly pouze tři roky, tedy o mnoho méně, než bývá v takových případech obvyklé.

V Saúdské Arábii podle oficiálních statistik letos popravili 134 osob. Amnesty International nepřestává poukazovat na vysoký počet poprav a vyzývá Rijád, aby trest smrti zrušil.

Loni v království skončilo pod mečem 153 osob, což bylo roční maximum za minulých dvacet let. Úřady tvrdí, že trest smrti je oprávněný v případech zabití, spáchání teroristického činu, znásilnění, ozbrojené loupeže a překupnictví drog. Co do počtu vykonaných poprav je Saúdská Arábie podle oficiálních statistik celosvětově třetí za Íránem a Pákistánem.