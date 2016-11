V Sýrii berou drogy vojáci všech stran konfliktu, shodují se libanonský dealer i experti

Nejčastěji skloňovanou zakázanou látkou v souvislosti s Blízkým východem jako takovým je captagon vyráběný z fenethyllinu, látky na bázi amfetaminu. Jen koncem loňského roku zabavila libanonská armáda 12 milionů kapslí, podobně úspěšní byli turečtí vojáci na hranicích se Sýrií, kde před rokem v listopadu našli 11 milionů pilulek. Při snaze pašovat miliony kapslí zadrželi loni v říjnu v Libanonu i člena saúdské královské rodiny Abdula Mohsena Bin Walid Bin Abdulázize.



Za největšího výrobce tohoto druhu amfetaminu bývá považována Sýrie. „Vyrábějí ho tam už dlouhou dobu, ta substance je známá už více než 40 let,“ řekl libanonský psychiatr Ramzi Haddad pro Al Jazeeru. „Čím dál populárnější je i mezi syrskými uprchlíky v libanonských táborech. Mohou si tam drogu koupit mnohem levněji než kokain nebo extázi,“ dodal Haddad.

Libanonské podsvětí těží z nepřehlednosti syrského konfliktu obecně. Libanon byl vždy tranzitním místem pro distribuci captagonu. Kvůli rizikové situaci v Sýrii se do něj ale navíc postupně přesunují i laboratoře na jeho výrobu. Podle expertních odhadů je jich v Sýrii o polovinu více než v sousedním Libanonu, v minulosti ale byl rozdíl větší.

Úspěchy libanonských výrobců amfetaminové drogy potvrzují i tamní autority. Podle bejrútské policejní centrály jen za poslední tři roky zabavili více než 80 milionů kapslí.

Přesun ale libanonským dealerům umožnil ze situace i profitovat. Prodávají captagon nejen tam, ale i na druhé straně hranice, v Sýrii. Podle tvrzení pašeráka, se kterým se nedávno setkal novinář australského serveru ABC, kupují amfetamin bojovníci všech nepřátelských stran v Sýrii. „Prodáme tam teď desetinásobně i dvacetinásobně větší množství pilulek,“ řekl anonymně dealer.

Euforie, nebojácnost a megalomanství

Političtí experti z Kolumbijské univerzity Max Kravitz a Will Nichols ve svém odborném článku potvrzují, že zdokumentované případy uživatelů drogy pocházejí z celého spektra válčících stran v Sýrii, od Svobodné syrské armády až po IS a frontu an-Nusrá. Pochybují však, že je v tom aktivně podporují jejich nadřízení velitelé. Jedinou bojující stranou, jejíž jednotky podle Američanů captagon neužívají, je šíitská milice Hizballáh. Dokonce jej označují za předního investora do výroby amfetaminu.

Naopak Islámský stát bojoval proti některým zakázaným látkám, například marihuaně. Zabránit v užívání amfetaminu svým bojovníkům se mu však nepodařilo.

Captagon z krátkodobého hlediska způsobuje euforii, nebojácnost a dlouhé hodiny v bdělém stavu. Při dlouhodobém užívání nastupují psychózy, paranoia a kardiovaskulární problémy.

Irský medik Calvin James, který pracoval v Sýrii pro kurdský červený půlměsíc, řekl Al Jazeeře, že přímo s drogou se nesetkal. Ví ale, že je populární mezi bojovníky Islámského státu (IS), na jejichž chování je vliv látky poznat. „Jednou se nám do rukou dostal vážně zraněný džihádista. Vypadal, že si svého stavu ani nevšiml, jen chtěl vodu. V očích mu ale byla vidět nepříčetnost,“ popsal svou zkušenost Ir.

Podle psychoterapeuta Gerryho Hickeyho mohou za užívání zakázaných látek mezi vojáky často armádní velitelé. „Ve válečných konfliktech se snaží své jednotky dostat do stavu, v němž je pro ně snadné zabíjet protivníky. Nejlépe proto fungují drogy, které vybudí jejich narcismus a megalomanství,“ řekl.