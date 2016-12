V Sýrii začalo oficiálně příměří. Podle prvních zpráv se dodržuje

Součástí příměří nejsou teroristické organizace, jako jsou Islámský stát (IS) či Fronta dobytí Sýrie (dříve známá jako An-Nusra), ani milice syrských Kurdů YPG. Ujednání se syrskou vládou ale podpořily největší opoziční skupiny.

Krátce před začátkem klidu zbraní zahynulo podle aktivistů z opoziční Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) při náletech a ostřelování předměstí Damašku nejméně 22 lidí. Mezi mrtvými je údajně přinejmenším 14 dětí.

Válka v Sýrii zuří již téměř šest let. Podle posledních údajů si vyžádala více než 300.000 obětí. Zatímco Moskva podporuje režim v Damašku, Ankara stojí na straně převážně sunnitských protivládních povstalců. Pokud příměří vydrží, svolalo by Rusko rádo už na leden do kazašské Astany mírové rozhovory.