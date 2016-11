V Tanvaldu postavili nový skatepark. Je to předražená komická zlodějina, tvrdí kritici

Příznivcům skateboardingu se nelíbí kvalita překážek, jejich provedení i cena. Skatepark stál Tanvald téměř milion a město na něj získala dotaci od ministerstva vnitra.



Podle předsedy sportovní asociace CBA Dana Murtingera je cena parku neodpovídající provedení. „Mezi skejťáky se o tom mluví. Cena tohohle parku je maximálně poloviční a jeho funkčnost nulová,“ řekl Murtinger, který také upozornil na zničení unikátního skateparku na pražském Smíchově, kde by mělo vyrůst ruské kolo.



Město Tanvald vzalo plácek poblíž sídliště, který nechalo oplotit a vyasfaltovat. Poté zde stavební firma nainstalovala pět překážek a zábradlí, na kterých se prý mohou děti realizovat.

Podoba skateparku v Tanvaldu, za kterou je město kritizováno.

Podle Vyhnálka se ale jedná o park, který si své fanoušky najde. „Mrzí mě, jaké okolnosti doprovází otevření skateparku. Byl plánován jako alternativa pro děti, které žijí na sídlišti a nemají místo, kde by se mohly realizovat,“ uvedl starosta, proč město k výstavbě parku přistoupilo. Podle něj je kritika nespravedlivá.



„Ano, jednu chybu přiznávám. Na zpevnění povrchu jsme použili asfalt, ale podle profesionálů je lepší beton, jelikož asfalt v horkých dnech pracuje,“ přiznal starosta. Na kritiku překážek starosta reagoval zklamaně. „Rozhodně se nejedná o žádný tunel. Fotografie překážek někdo pořídil v době, kdy se jednalo o stavbu, ne v jejich finální podobě. Nikomu není příjemné, když jej pomlouvají nebo ho nařknou z krádeže,“ pokračoval Vyhnálek.

Podoba skateparku během oficiálního otevření.

Podle něj je cena výsledkem soutěže. „Zadali jsme soutěž, kterou vyhrála lokální firma SIZ s nejnižší nabídkou. Soutěž byla zadána jako celek, tudíž objednávku překážek a jejich výstavbu si zařizovala firma sama,“ uvedl Vyhnálek. Podle něj se do soutěže přihlásily ještě další dvě firmy, jaké ale starosta říct nechtěl. „Jednalo se o dvě nadnárodní společnosti, ale jmenovat je nechci,“ řekl.

„Vyhráli jsme v soutěži s touto nabídkou, takže jestli máte pocit, že je to předražené, tak se musíte obrátit na město Tanvald,“ řekl Lubomír Kouble z firmy SIZ s.r.o, která skatepark stavěla.



Ceník skateparku v Tanvaldu.

Kritici skateparku uvádějí srovnání v cenách překážek. Podle nich se daly pořídit lepší překážky levněji. „Rozjezdový bang (název překážky-pozn.red.) v Tanvaldu je tragikomedie za 61 600. Přitom se dal pořídit nový za 10 tisíc,“ uvedli. Podle nich některé překážky nejsou vhodné ani jako prolézačky. S tím Vyhnálek nesouhlasí. „Jedná se o návrh, který byl konzultován s firmou, která se vybavením skateparků zabývá. Museli jsme také dodržet některá bezpečnostní opatření. Kritika mi proto připadá nespravedlivá. Navíc si stěžují dvacetiletí mladí lidé, kteří chtěli vysoké překážky, ale skatepark vznikal pro mladší děti, které nemohou, na rozdíl od těch starých, jezdit do Jablonce nad Nisou, kde je další skatepark.“

Podle jednoho z kritiků se jedná o výsměch a tragikomiku. „Pohybuji se kolem skateboardu deset let a to, co v Tanvaldu postavili považuji za komedii a zlodějinu,“ napsal jeden z kritiků parku na Facebook.



Kritikům skateparku se nelíbí ani oplocení areálu. Podle nich se dalo sehnat mnohem levněji a odkazují se přitom na internetový portál nabízející levné pletivo i sloupky. Podle starosty Vyhnálka ale neví, o čem mluví. „Nevím, jak moc ti kluci rozumí stavebnictví, ale nemohou vzít nějaké výpočty a aplikovat je všude. Vůbec nevzali v potaz terén a práci stavební firmy,“ uvedl.