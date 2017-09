Výroky ze sněmovny: ‚Všechna zvířata jsou si rovná, ale některá jsou si rovnější‘

PRAHA Přehled vybraných výroků z dnešního jednání sněmovny o policejní žádosti o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo, jak je zachytil sněmovní stenozáznam.

Andrej Babiš (ANO):

Andrej Babiš

„Podle mě jde o to, jestli se po volbách udrží při životě neskutečná korupční hydra, která už více než čtvrt století rdousí a ničí naši zemi. Korupční hydra, kterou tvoří kasta některých tradičních politiků se svými kmotry, kumpány a kámoši lobbisty a PR agenturami, kterým jde jedině o to, aby jejich penězovody nevyschly.

„Ta kauza mě má jednoznačně v politice zlikvidovat, rozhodnou občané ve volbách. Oni budou mít poslední slovo. A já budu bojovat. A mí političtí protivníci, když už neumíte bojovat objektivně a používáte tyto podpásovky, tak vám mohu jenom slíbit, že mě neumlčíte, nezastrašíte a nezastavíte a taky se mě nezbavíte.“

„Kdybych chtěl udělat dotační podvod, nebylo nic jednoduššího než zřídit offshorovou firmu třeba na Kypru a tam by majitele nikdo nikdy nedohledal.“

„V této kauze nebyla žádná korupce. Nikdo těch 50 milionů neulil někde v Panamě. Nikdo nic nevytuneloval.“

„Policie přichází s konstrukcí, že vlastníkem akcií jsem byl ve skutečnosti já. Absurdní. A že Farma Čapí hnízdo byla ve skutečnosti moje soukromá chalupa. Tak to je úplná lež a navíc bizarní představa.“

Jaroslav Faltýnek

Jaroslav Faltýnek (ANO):

„Po prostudování té policejní žádosti a po konzultaci s kolegy jsem dospěl k závěru, že jak předseda Andrej Babiš, tak já a s námi i celé hnutí ANO, čelíme vlastně bezprecedentnímu pokusu o nedemokratické ovlivnění parlamentních voleb za pomoci policejních orgánů.“ „Celá žádost o naše vydání je plná věcných chyb, nepřesností, nepodložených fabulací a, omlouvám se za ten výraz, úplných nesmyslů.“

„Nemohu se zbavit dojmu, že projednávání našeho vydání k trestnímu stíhání má sloužit k jedinému účelu, a to je poškození našeho mediálního obrazu. Férová politická soutěž podle mého názoru byla nahrazena mediální policejní hrou, při které je zpochybňována moje dosavadní manažerská kariéra a moje profesní i osobní čest.“

Lubomír Zaorálek

Lubomír Zaorálek (ČSSD):

„Celá řeč o účelovkách je nesmyslná. A víte, mně připadá smutné to, že vy jste taky všichni říkali, jak se budete starat o ty lidi a nakonec největší pozornost tady věnujete své vlastní kauze, svým vlastním bolestem, svému vlastnímu fňukání. Tak nám tady dneska brečte celý den. To bylo málo ještě? Vždyť je to nedůstojné.“

Miroslav Kalousek (TOP 09):

Miroslav Kalousek

„To nebyl nikdo z nás, kdo by si přivlastnil - a já teď nechávám zcela na nezávislých orgánech, zda to byl nebo nebyl trestný čin, ale že se to stalo, o tom nelze pochybovat, nikdo z nás si nepřivlastnil padesát milionů pro malé podnikatele. To byl pouze pan poslanec Babiš. Kdyby nelhal a nepřivlastnil si peníze, které byly původně určeny někomu jinému, tak tady prostě dneska o tom nejednáme.“



Zbyněk Stanjura (ODS)

Zbyněk Stanjura (ODS):

„Dneska všichni mluví o farmách, tak já budu taky mluvit o farmě, ale o Farmě zvířat. A vy, kteří jste to četli, tak víte moc dobře, jaké je to ústřední heslo: Všechna zvířata jsou si rovná, ale některá jsou si rovnější. A vy mnozí to bohužel v tomto případě nebo v tomto volebním období dokazujete.“



Petr Gazdík (STAN, za TOP 09):

Petr Gazdík

„Slyšíme a čteme, že tradiční strany chtějí zlikvidovat ANO a jejího majitele. Starostové a nezávislí rozhodně nejsou tradiční politickou stranou, a přesto v té žádosti o vydání nevidíme zásah policie a nevidíme v tom politický zásah.“







Jiří Dolejš

Jiří Dolejš (KSČM):

„Poslanecká sněmovna v žádném případě nemůže být tribunálem. My tady, jak tady sedíme, nejsme v roli žalobců, ale ani obhájců.“

Martin Plíšek

Martin Plíšek (TOP 09):



„Bohužel musím konstatovat od představitelů hnutí ANO, že v přístupu k imunitě vystupovali a vystupují v tomto volebním období rozdílně. V případě, když se to týká jejich politiků, tak mají pochybnosti a hovoří o účelovce. V případě jiných hlasovali vždycky pro vydání.“

Rostislav Vyzula

Rostislav Vyzula (ANO):



„Je to brutální útok proti demokracii, proto se proti tomu postavme.“

Martin Lank

Martin Lank (Realisté, dříve Úsvit) na adresu Babiše a Faltýnka:



„Říkám, že jste došli do momentu, kdy si musíte vybrat: Buďto včas odejít a ukázat, že vám nejde o osobní zájmy, ale o zájmy země a jejích občanů; nebo zůstat a připojit se ke stranám, proti kterým jste původně chtěli bojovat.“

Václav Votava

Václav Votava (ČSSD):



„Existuje jedno pořekadlo: Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A já tomu od poslanců ANO naprosto rozumím. Prosím, skončeme tuto trapnost a začněme hlasovat.“